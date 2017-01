Neujahrsempfang der SPD-Bürgerschaftsfraktion : Zusammenarbeit zwischen Hamburg und SH „produktiv wie nie zuvor“

1 von 1 Foto: Bodo Marks 1 von 1

Hamburg | SPD-Fraktionschef Andreas Dressel hat den Staatsvertrag Hamburgs mit den muslimischen Verbänden verteidigt. „Ja, es gibt verwerfliche Bestrebungen ausländischer Regierungen, über Religionsgemeinschaften in Hamburg Einfluss zu nehmen“, sagte Dressel am Sonntag auf dem Neujahrsempfang der SPD-Bürgerschaftsfraktion. An einigen Stellen gebe es verfassungsfeindliche Tendenzen und einen inakzeptablen, respektlosen Umgang mit christlichen Traditionen.

Die FDP in der Hamburgischen Bürgerschaft fordert die Auflösung des Staatsvertrags. Anträge von CDU, Liberalen und AfD zur nächsten Bürgerschaft forderten eine mindestens teilweise Aufkündigung der Verträge, sagte Dressel laut einer Mitteilung. „Aber in so einer Lage geschlossene Verträge kündigen? Den Dialog stoppen?“. Das wäre seiner Ansicht nach eine falsche Konsequenz. „Das hätte fatale Folgen für das Zusammenleben in unserer Stadt.“

Thema auf dem Neujahrsempfang war auch die Zusammenarbeit zwischen Hamburg und Schleswig-Holstein. Sie sei freundschaftlich-produktiv wie nie zuvor, sagte Dressel. „Früher wurde immer argwöhnisch geschaut, wer macht wo den besseren Schnitt, es wurde genauer auf- und abgerechnet.“ Er fügte hinzu: „Heute ist es entspannter, ergebnisorientierter im Sinne der Menschen, die die Landesgrenzen längst nicht mehr als solche empfinden.“ Gast im Rathaus war auch Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Torsten Albig (SPD). „Hamburg und Schleswig-Holstein sind gute Nachbarn“, erklärte der Regierungschef in einer Mitteilung. Beide Länder arbeiteten eng zusammen und würden einander helfen. „Wir brauchen keine abstrakten Nordstaats-Debatten“, sagte Albig.

Nötig seien alltagstaugliche Lösungen. Als Beispiele nannte er den dreispurigen Ausbau der Autobahn 7 und das neue Gastschulabkommen. „Und wenn Hamburg Lösungen für den Schlick aus Hafen und Elbe braucht, dann kann man mit uns darüber reden.“ Der Hafen sei ein zentraler Wirtschaftsfaktor für beide Länder.

von dpa

erstellt am 22.Jan.2017 | 18:49 Uhr