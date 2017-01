Vorschlag der Handelskammer : Willy-Brandt-Straße in der Hamburger Innenstadt soll unterirdisch werden

1 von 1 1 von 1

Die Hamburger Handelskammer will die lärmige Willy-Brandt-Straße in einen Tunnel verbannen, um Innenstadt und HafenCity zu verbinden. Hatte Verkehrsstaatsrat Andreas Rieckhof die Idee vor einem Vierteljahr noch kategorisch zurückgewiesen, kommt jetzt Bewegung in die Debatte. Bei einer Veranstaltung der Kammer hat SPD-Stadtentwicklungsexperte Dirk Kienscherf am Montagabend grundsätzliche Zustimmung signalisiert. „Die Idee ist interessant, aber eher mittel- oder langfristig.“ Laut Kienscherf brauche Hamburg solche und andere Visionen, um die Sperrwirkung der sechsspurigen City-Schneise zu beseitigen.

Die Kammer schlägt vor, die sechsspurige Trasse (60.000 Fahrzeuge täglich) zwischen Deichtor und Rödingsmarkt auf 1,2 Kilometern unter die Erde zu verlegen. Vier Spuren der Ost-West-Verbindung sollen im Tunnel verlaufen, nur zwei als Zubringerstraßen weiterhin ebenerdig. Die Kosten von grob geschätzt 500 Millionen Euro sollen zum allergrößten Teil über den Verkauf und die Aufwertung freiwerdender Grundstücke finanziert werden.

Kammer-Hauptgeschäftsführer Hans-Jörg Schmidt-Trenz betonte die aus seiner Sicht große Notwendigkeit, die City und das geplante Überseequartier in der Hafencity zu verbinden. Unterstützung bekam er von der CDU-Bauexpertin Birgit Stöver. „Das wäre etwas Großes für Hamburg.“

Wie die Handelskammer forderte auch Stöver den Senat auf, das Vorhaben über eine Machbarkeitsstudie im Detail überprüfen zu lassen. Kienscherf von der Senatspartei SPD trat diesbezüglich allerdings auf die Bremse. In „fünf, sechs Jahren“ könne eine solche Machbarkeitsstudie sinnvoll sein, jetzt käme sie zu früh. „Wir haben aktuell andere große Projekte zu bewältigen, wie die A7-Überdeckelung, die A 26 Ost und den Bau der S4 und U5.“

Mag der Willy-Brandt-Tunnel auch noch ein wenig in der Warteschleife kreisen - Kammerchef Schmidt-Trenz glaubt an einen Erfolg der Idee. „Es wird so sein wie beim A7-Deckel: Erst belächelt, jetzt wird längst gebaut.“

Eine überraschende Alternative brachte in der Diskussion Unternehmer Kay Hartkopf ins Gespräch. Er schlug statt einer Untertunnelung eine üppig dimensionierte Fußgängerbrücke in Höhe Brandstwiete vor. „Eine Art breiter Wildquerung. Man muss nicht immer gleich ganz groß bauen.“

von Markus Lorenz

erstellt am 23.Jan.2017 | 19:17 Uhr