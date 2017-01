Hamburg : Wasserrohrbruch: Verkehr Richtung Innenstadt beeinträchtigt

1 von 1 Foto: Patrick Pleul 1 von 1

Hamburg | Durch einen Wasserrohrbruch in der Kollaustraße im Hamburger Stadtteil Niendorf wurde am Dienstagmorgen der Berufsverkehr lahmgelegt. Stadteinwärts mussten wegen der geplatzten Leitung in Höhe Papenreye zwei von drei Fahrspuren gesperrt werden. Der Bereich sollte weiträumig umfahren werden. Das teilte die Polizei via Twitter mit.

Nach Angaben von Hamburg Wasser war die Leitung in der Nacht auf Dienstag um etwa 1 Uhr geplatzt. Das könnte wegen der anhaltenden Kälte passiert sein. Genaueres stand allerdings noch nicht fest.

Durch die Sperrung der beiden Fahrspuren bildete sich ein langer Stau die ganze Kollaustraße entlang. Wie lange die Reparaturarbeiten dauern, war nicht abzusehen.

Die Trinkwasserversorgung soll nicht beeinträchtigt sein, weil es sich wohl um eine Transportleitung handelt. Weitere Details sollten im Laufe des Vormittags bekanntgegeben werden.

Schon im vergangenen April sowie im Januar 2016 hatte es in unmittelbarer Nähe Wasserrohrbrüche gegeben.

