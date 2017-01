Hamburg-Niendorf : Wasserrohrbruch bleibt rätselhaft: Straßensperrung noch am Mittwoch

1 von 1 Foto: Patrick Pleul 1 von 1

Hamburg | Der vermutete Wasserrohrbruch in Hamburg-Niendorf bleibt rätselhaft. Auch die Analyse von Proben habe die Herkunft des Wassers nicht klären können, sagte eine Sprecherin von Hamburg Wasser am Mittwoch. Nun untersuchten Mitarbeiter des Versorgers ein Regenwassersiel mit einer Kamera, außerdem sei ein „Horcher“ mit einem Stethoskop an der Kollaustraße im Einsatz. In der Nacht zum Dienstag war an der Stelle Wasser aus der Fahrbahn ausgetreten.

Hamburg Wasser ließ die unter der Bundesstraße 447 liegende Trinkwasser-Transportleitung untersuchen, ohne dass ein Leck festgestellt wurde. Für die Baugrube mussten zwei der drei Fahrspuren in Richtung Innenstadt gesperrt werden. Die Autos stauten sich nach Angaben der Verkehrsleitstelle auch am Mittwochmorgen bis zur A7-Anschlussstelle Schnelsen zurück. Die Lage sei aber nicht so extrem wie am Vortag gewesen. Betroffen waren auch die Buslinien 5 und 23. Am Mittwochabend sollte die Kollaustraße wieder voll befahrbar sein.

Zunächst war ein Schaden an der Transportleitung unter der Straße vermutet worden. Die Techniker konnten allerdings kein Leck an der 40 Zentimeter dicken Transportleitung entdecken. Auch nach Wiederinbetriebnahme sei die Leitung mit einem Wasserdruck von vier bis sechs Bar dicht gewesen. Die Trinkwasserversorgung der Haushalte im Stadtteil war von den Reparaturarbeiten nicht betroffen.

Auf der Bundesstraße 447 (Kollaustraße) stauten sich die Autos nach Angaben der Verkehrsleitstelle am Dienstagmorgen bis zur Abfahrt Schnelsen zurück. Auch auf den Ausweichstrecken gab es massive Behinderungen. Linienbusse verspäteten sich bis zu 45 Minuten, wie die Hamburger Hochbahn mitteilte. Die viel benutzte Metrobuslinie 5 wurde umgeleitet.

