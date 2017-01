Hamburg-Allermöhe : Vom eigenen Laster eingeklemmt – Lkw-Fahrer tot

Hamburg | Ein 47-jähriger Lkw-Fahrer ist an einer Tankstelle in Hamburg-Allermöhe zwischen zwei Lastern eingeklemmt worden und gestorben. Der Mann stellte sein Fahrzeug am Mittwoch hinter einem wartenden Lkw ab und stieg aus, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Als er bemerkte, dass sein Laster auf den vorderen Laster zurollte, wollte er schnell wieder einsteigen und eilte zwischen den beiden Lkws hindurch. Dabei wurde er nach Angaben der Polizei zwischen seinem Laster und dem Heck des anderen Wagen eingeklemmt.

Er sei von Zeugen befreit und von einem Notarzt in ein Krankenhaus gebracht worden. Dort erlag er seinen Verletzungen.

von dpa

erstellt am 12.Jan.2017 | 13:55 Uhr

