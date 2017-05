Zwischen Schnelsen und Hamburg-Nordwest : Vollsperrung der A7 in der Nacht auf Donnerstag

Hamburg | Sanierungsmaßnahme auf der Autobahn 7 bei Hamburg. In der Nacht vom heutigen Mittwoch auf Donnerstag wird die A7 in südliche Richtung voll gesperrt. Im Abschnitt zwischen den Auffahrten Schnelsen und Hamburg-Nordwest werden dringend erforderliche Arbeiten durchgeführt. Die Sperrung gilt zwischen 22:00 Uhr am Mittwoch und 05:00 Uhr am Donnerstag.

Eine Umleitung für den Verkehr in Fahrtrichtung Süd ist eingerichtet: Nutzer folgen ab Schnelsen der U42 über den Schleswiger Damm, die Oldesloer Straße und Holsteiner Chaussee. Schwertransporte können die Sperrung passieren. Diese werden in Schnelsen gesammelt und dann durch das Baufeld geleitet.

erstellt am 03.Mai.2017 | 17:00 Uhr