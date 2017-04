Barmbek und Rotherbaum : Vier brennende Autos in einer Nacht in Hamburg

Hamburg | Vier brennende Autos haben in der Nacht zum Dienstag in Hamburg für Feuerwehreinsätze gesorgt. Aus zunächst unbekannter Ursache brannte ein Fahrzeug in Hamburg-Barmbek vollständig aus und beschädigte dabei einen daneben stehenden Wagen, wie ein Sprecher der Polizei am Dienstagmorgen sagte.

Etwa eine Stunde später brannten dann zwei Autos in Hamburg-Rotherbaum vollständig aus. Die Höhe des Sachschadens war zunächst unklar.

In Hamburg brannten in den letzten Wochen häufiger Autos - unter anderem acht Polizeiautos und ein Fahrzeug, welches zum Personenschutz von Bürgermeister Olaf Scholz gehörte.

von dpa

erstellt am 11.Apr.2017 | 07:22 Uhr