Hamburg-Hoheluft : Vermutlich Brandstiftung: Feuer bei Polettos Weinbar

Hamburg-Hoheluft | Restaurantmöbel haben in Hamburg-Hoheluft in der Nacht zu Montag aus zunächst ungeklärter Ursache gebrannt. Durch eine beschädigte Scheibe gelang das Feuer von dem Außenmobiliar in das Restaurant „Poletto Weinbar“, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Die Gaststätte gehört Remigio Poletto, dem früheren Ehemann von Fernsehköchin Cornelia Poletto. 20 Feuerwehrleute waren im Einsatz, um das Restaurant vor den Flammen zu retten. Auch ein Motorroller fing Feuer.

„Wir gehen davon aus, dass es sich um Brandstiftung handelt“, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Die Polizei prüfe nun Zusammenhänge mit anderen Bränden in den Stadtteilen Hoheluft und Eppendorf in den vergangenen Tagen.

Ein Lkw-Fahrer hatte in den frühen Morgenstunden gegen 4.15 Uhr die brennende Markise und Gartenmöbel bemerkt und die Feuerwehr Hamburg informiert. Die Beamten der Rettungsleitstelle alarmierten daraufhin die Löschgruppe der Feuer- und Rettungswache Rotherbaum, die Freiwillige Feuerwehr Pöseldorf, sowie ein weiteres Löschfahrzeug zur Einsatzstelle.

Durch den schnellen Einsatz löschte ein Trupp unter Atemschutz den Brand schnell mit einem C-Rohr und verhinderte somit eine weitere Ausbreitung ins Gebäude. Zur Höhe des Sachschadens konnten zunächst keine Angaben gemacht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

von shz.de und dpa

erstellt am 24.Apr.2017 | 12:16 Uhr