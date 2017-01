Hamburg-Hammerbrook : Verkehrschaos: Kampfmittelräumdienst entschärft Fliegerbombe

1 von 1 Foto: doa 1 von 1

Hamburg | In Hamburg-Hammerbrook haben Spezialisten des Kampfmittelräumdienstes am Dienstagabend eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft. Der Säurezünder sei gegen 21 Uhr kontrolliert gesprengt worden, teilte die Feuerwehr mit. Alle Sperrungen seien aufgehoben worden.

Für die Bombenentschärfung mussten mehrere Hundert Menschen ihre Häuser oder Arbeitsplätze verlassen. Sie konnten sich in Bussen der Hamburger Hochbahn oder in eine Schule begeben. Das Gebiet in einem Radius von 300 Meter um den Fundort wurde zur Sperrzone erklärt. Betroffen waren vor allem Bürogebäude. Mehrere wichtige Straßen wurden gesperrt. „Das Verkehrschaos ist vorprogrammiert“, sagte ein Polizeisprecher.

Die britische 1000-Pfund-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg wurde auf einer Baustelle gefunden. Es handele sich um ein Fragment und enthalte noch 250 Kilo Sprengstoff, sagte ein Feuerwehrsprecher. Sie habe einen Langzeitsäurezünder am Heck. „Die Schwierigkeit ist, dass die Bombe nicht mehr intakt ist.“ Der Kampfmittelräumdienst habe den Zünder mit einem Hochdruck-Wasserstrahlgerät abgetrennt und dann kontrolliert gesprengt, sagte Feuerwehrsprecher Jan Ole Unger. „Hamburg ist wieder ein Stück sicherer geworden.“

Zeitgleich hatte ein Brand im U-Bahnhof Berliner Tor im Kabelschrank einer Signalanlage den U-Bahnverkehr der Linien U2/U4 und U3 gestoppt. Die Flammen seien gelöscht worden. Menschen waren nicht in Gefahr. Der verrauchte U-Bahnhof musste belüftet werden. Der U-Bahnverkehr wurde unterbrochen und sollte in dem betroffenen Innenstadtbereich erst am Mittwochmorgen wieder aufgenommen werden, wie ein Sprecher der Hamburger Hochbahn sagte. Zunächst müssten die beschädigten Schalter repariert werden.

Die Polizei informierte via Twitter über den Einsatz:

von dpa

erstellt am 10.Jan.2017 | 22:00 Uhr