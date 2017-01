Airport Helmut Schmidt : Umweltschützer fordern striktes Nachtflugverbot am Hamburger Flughafen

1 von 1 Foto: Boris Roessler/dpa 1 von 1

Hamburg | Am Hamburger Flughafen sollte nach Ansicht der Umweltschutzorganisation BUND ein klares Nachtflugverbot zwischen 6 und 22 Uhr gelten. Die Zahl der belastenden Flugbewegungen zwischen 22 und 24 Uhr sei in den vergangenen fünf Jahren um rund 30 Prozent von 5165 auf 7088 angestiegen, heißt es in einer Mitteilung des BUND vom Mittwoch. Die vereinbarte Pünktlichkeitsoffensive von Airport und Fluglinien habe erkennbar nichts gebracht. Gegenwärtig gilt am Flughafen ein Nachtflugverbot ab 23 Uhr, bei Verspätungen dürfen Maschinen gegen Strafgebühr bis 24 Uhr landen.

Angaben des Flughafens zufolge ist die Zahl der Passagiere um 26 Prozent gestiegen, die der Flugbewegungen aber um sieben Prozent zurückgegangen. Der Grund: Die Airlines setzen immer größere Flugzeuge ein, die zwar Flugbewegungen einsparen, aber lauter sind als kleinere Maschinen.

Gemessen am Lärmkontingent - einer standardisierten Messmethode - sei das Jahr 2016 für die Anwohner das lauteste seit 2000 gewesen, heißt es in der Mitteilung des BUND. „Fluglärm macht krank, und es wird immer lauter am Airport“, sagte BUND-Geschäftsführer Manfred Braasch. „Die Lebensqualität vieler Hamburger wird den Interessen des Flughafens untergeordnet.“ Mehr als 100.000 Menschen in Hamburg und Umgebung müssten unter dem Fluglärm leiden.

Im vergangenen Jahr flogen mehr als 16 Millionen Passagiere ab oder nach Hamburg, so viele wie noch nie. Nach Angaben des Flughafens sei es gelungen, in den vergangenen zehn Jahren die Belastung durch Fluglärm ungefähr konstant zu halten, unter geringen Schwankungen.

Laut BUND verursachen eine Million Passagiere rund 10.000 zusätzliche Flüge. 2016 starteten und landeten 160.650 Flugzeuge in Hamburg. „Ein innerstädtischer Flughafen kann nicht grenzenlos wachsen“, sagte Braasch. Flughafen und Senat müssten eine nachhaltige Antwort finden und nicht noch mehr Billigflieger nach Hamburg locken.

von dpa

erstellt am 18.Jan.2017 | 16:41 Uhr