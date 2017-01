Fuhlsbüttel : Serverausfall: Flughafen Hamburg stellt Betrieb teilweise ein

1 von 1 Foto: Axel Heimken 1 von 1

Hamburg | Am Flughafen Hamburg konnten am Mittwochmorgen für rund eine halbe Stunde Flugzeuge weder starten noch landen. „Aufgrund eines Server-Ausfalls ist der Flugbetrieb seit 8:31 eingestellt“, teilte der Flughafen via Twitter mit. Bis 8.56 Uhr war der Flughafen geschlossen, wie eine Sprecherin berichtete. Danach sei der Flugbetrieb teilweise wieder aufgenommen worden. Mit Verspätungen sei zu rechnen, ergänzte die Sprecherin.

Am Vormittag wurde nach ihren Angaben unter Hochdruck an dem IT-Problem gearbeitet. Es habe kurzzeitig keine Verbindung zur Flugsicherung gegeben, weshalb der Betrieb eingestellt werden musste, erläuterte die Sprecherin. Via Kurznachrichtendienst Twitter erklärte der Airport, der Flugbetrieb sei wegen eines Serverausfalls seit 8:31 Uhr eingestellt. Es werde mit Hochdruck an einer Lösung gearbeitet.

Aufgrund eines Server-Ausfalls ist der Flugbetrieb seit 8:31 eingestellt. Wir informieren, sobald der Flugbetrieb wieder aufgenommen wird. — Hamburg Airport (@HamburgAirport) 25. Januar 2017

Update:Aufgrund des teilweisen Serverausfalls läuft der Flugbetrieb z.Z. nur eingeschränkt. Es wird mit Hochdruck an einer Lösung gearbeitet — Hamburg Airport (@HamburgAirport) 25. Januar 2017

Wie viele Flüge sich wegen des Server-Ausfalls verspäteten, konnte sie noch nicht beziffern. Die Passagier-Terminals seien am Vormittag aber nicht voller als üblich, ergänzte sie.

Auf der Webseite des Flughafens werden keine Abflüge und Landungen angezeigt.

von shz.de

erstellt am 25.Jan.2017 | 09:53 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen