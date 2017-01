Hamburg : Richter bekommen Büros neben Gefangenensammelstelle für G20-Gipfel

1 von 1 Foto: Daniel Reinhardt 1 von 1

Hamburg | In unmittelbarer Nähe zur geplanten Gefangenensammelstelle zum G20-Gipfel sollen Hamburger Richter über Haftbefehle und Polizeigewahrsam entscheiden. Dafür werde das Amtsgericht einen eigenen Standort neben der Gefangenensammelstelle in Hamburg-Harburg einrichten, teilte die Justizbehörde am Montag mit. Zuvor hatte das „Hamburger Abendblatt“ über das Vorhaben berichtet. Das Gericht werde über einen klar abgetrennten Bereich verfügen.

In dem Bürogebäude eines ehemaligen Lebensmittelgroßhandels sollen Arbeitsplätze für neun Richter und 18 Mitarbeiter sowie für mehrere Staatsanwälte entstehen. Für Rechtsanwälte seien mindestens sechs Räume in Containern vorgesehen. „Wir stellen mit dem Gerichtsstandort vor Ort sicher, dass wir auch in einer solchen Ausnahmesituation rechtsstaatliche Verfahren garantieren können“, erklärte Justizsenator Till Steffen (Grüne).

Die Staats- und Regierungschefs der größten Industrie- und Schwellenländer (G20) werden sich am 7. und 8. Juli in Hamburg treffen. Der Tagungsort in den Hamburger Messehallen liegt in der Nähe des Strafjustizgebäudes. Die Behörden gehen davon aus, dass das Gebäude wegen geplanter Demonstrationen und Straßensperrungen während des Gipfels nicht erreichbar sein wird.

Eine Übersicht zu den wichtigsten Fragen zur „Gruppe der 20“:

Wer gehört zur G20? Der „Gruppe der 20“ gehören die Europäische Union und die 19 führenden Industrie- und Schwellenländer an: Argentinien, Australien, Brasilien, China, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Indien, Indonesien, Italien, Japan, Kanada, Mexiko, Russland, Saudi-Arabien, Südafrika, Südkorea, Türkei und die USA. Die Gruppe repräsentiert zwei Drittel der Weltbevölkerung, mehr als 80 Prozent der globalen Wirtschaftsleistung und 80 Prozent des Handels.

Wer nimmt sonst noch an den Gipfeln teil? Zu jedem Gipfel werden Gastländer eingeladen. In China waren es in diesem Jahr acht aus Europa, Asien und Afrika. Daneben nehmen mehrere große internationale Organisationen teil: die Vereinten Nationen, der Internationale Währungsfonds, die Weltbank, die Welthandelsorganisation WTO, der Finanzstabilitätsrat, die Internationale Arbeitsorganisation ILO und die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung OECD.

Seit wann gibt es die G20? Die Gruppe wurde 1999 in Berlin gegründet - zunächst auf Ebene der Finanzminister. Ausgangspunkt war die Finanzkrise in Asien. Die Gipfeltreffen finden seit 2008 statt. Die G20 gilt seitdem als zentrales Forum der weltweiten wirtschaftlichen Zusammenarbeit. Aber das Themenspektrum schließt grundsätzlich alle Bereiche der internationalen Politik ein.

Was kann die Gruppe bewirken? Ihre Beschlüsse sind nicht bindend. Die G20 kann Entscheidungen nicht durchzusetzen, sondern nur einen Kurs bestimmen oder politisch Schwung erzeugen. Der Wert der Gipfel liegt aber auch in den informellen bilateralen Treffen jenseits der offiziellen Tagesordnung.

Was ist der Unterschied zur G7? Die in den 70er Jahren gegründete Gruppe sieben wichtiger Industrienationen versteht sich als westliche Wertegemeinschaft. Es fehlen aufstrebende Mächte wie China, Indien oder Brasilien, ohne die man bei vielen globalen Fragen nicht mehr weiterkommt. Russland war einige Jahre Mitglied in der G8, wurde wegen der Vereinnahmung der ukrainischen Krim aber aus dem Kreis wieder ausgeschlossen.

von dpa

erstellt am 09.Jan.2017 | 14:28 Uhr

