Misshandeltes Baby in Hamburg : Prüfbericht: Behörden machten Fehler im Fall Deljo

Hamburg | Bei der Betreuung des schwer misshandelten Babys Deljo aus Hamburg-Osdorf durch das Jugendamt Altona sind eine Reihe von Fehlern gemacht worden. Die Jugendhilfeinspektion habe in einem Prüfbericht festgestellt, dass die Dokumentation Lücken aufweise und - wie im fast gleichzeitigen Misshandlungsfall Tayler - sogenannte Diagnoseinstrumente nicht vollständig eingesetzt worden seien, teilte die Sozialbehörde am Mittwoch mit. Ein korrektes Vorgehen hätte wichtige Hinweise auf eine Kindeswohlgefährdung und zur Situation der gesamten Familie geben können. Die Leiterin der Jugendhilfeinspektion, Gisela Schulze, sagte jedoch: „Das ist kein einfacher Fall.“

Der Fall Deljo sorgte für großes Aufsehen - wie auch andere Fälle von Kindesmisshandlung in Hamburg. Im Dezember 2015 wurde der einjährige Tayler zu Tode geschüttelt. 2012 starb die elfjährige Chantal an einer Methadonvergiftung. Auch die dreijährige Yagmur starb 2013, nachdem sie von ihrer Mutter misshandelt worden war.

Deljo war im November 2015 nach Feststellung des Instituts für Rechtsmedizin fast zu Tode geschüttelt worden. Neben einem Schütteltrauma erlitt er nach früheren Angaben der Polizei einen Schädelbruch. Das lebensgefährlich verletzte Kind kam nach einer rettenden Notoperation in eine Pflegefamilie. Inzwischen ist der kleine Junge wieder weitgehend genesen. „Dem Kind geht's gut“, sagte der Sprecher des Bezirksamts Altona, Martin Roehl.

Die Staatsanwaltschaft nahm gegen die damals 25 Jahre alte Mutter und den 21-jährigen Vater Ermittlungen wegen versuchten Totschlags auf. Das Verfahren wurde aber am vergangenen 3. Januar eingestellt. Es habe nicht festgestellt werden können, wer für die Verletzungen des Kindes verantwortlich war, erklärte Oberstaatsanwältin Nana Frombach. Deljos vier Geschwister nahm das Jugendamt ebenfalls aus der Familie.

Aufgrund des Prüfberichts hat das Bezirksamt Altona das Jugendamt reorganisiert. Der gesamte Allgemeine Soziale Dienst werde in Altona in einem neuen Fachbereich zusammengefasst, hieß es. Er soll in diesem Monat seine Arbeit aufnehmen. Die Jugendhilfeinspektion habe eine umfangreiche Prüfung vorgenommen, erklärte Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD). „Aus dieser Analyse ergibt sich der klare Auftrag, nicht nur das einzelne Kind, sondern die gesamte Familie und ihre Lebensumstände in den Blick zu nehmen.“ Künftig sollen misshandelte Kinder vor ihrer Rückgabe an die Eltern dem Institut für Rechtsmedizin vorgestellt werden. Absprachen zwischen Betreuern freier Träger und dem Jungendamt müssen schriftlich festgehalten werden. Bei der Betreuung gefährdeter Kinder soll der Allgemeine Soziale Dienst den regelmäßigen Besuch von Krippen und Kindergärten kontrollieren.

CDU, FDP und Linke in der Bürgerschaft kritisierten, dass die Sozialbehörde die Presse über den Prüfbericht informierte, ohne ihn zuvor den Mitgliedern des Familienausschusses zur Verfügung gestellt zu haben. „Anders als vom Senat dargestellt, haben die Abgeordneten des Familienausschusses noch keinen Zugang zu dem Bericht der Jugendhilfeinspektion“, erklärte der CDU-Abgeordnete Philipp Heißner.

Der Sprecher der Sozialbehörde, Marcel Schweitzer, versicherte, die Behörde habe den Prüfbericht am Montag erhalten und am Dienstagnachmittag in die Bürgerschaft gebracht. Erst am Mittwoch sei die Presse informiert worden. Mit dem Familienausschuss sei abgesprochen gewesen, dass die Abgeordneten in einem Leseraum Einsicht in den Bericht nehmen könnten.

von dpa

erstellt am 18.Jan.2017 | 16:40 Uhr

