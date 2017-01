Der Star, der keiner ist : Pippo Pollina begeistert in Hamburg

1 von 1 Foto: Schmidt 1 von 1

Hamburg | Hoffnung ist das Thema des im Januar erschienenen Albums „Il sole che verrá“ (Die Sonne, die scheinen wird) von Pippo Pollina. Und diese Sonne der Hoffnung hat fast drei Stunden lang die ausverkaufte „Fabrik“ erfüllt und die Herzen der Zuschauer gewärmt. Die Verständigung mit dem Publikum ist Pollina wichtig: Zwischen den Liedern berichtete er in unterhaltsamen aber auch ernsten Worten von den Hintergründen der neuen Stücke. Pollina erzählte zum Beispiel von seiner Krankenhauserfahrung bei einer Kuba-Reise, die im Vergleich zum hiesigen Gesundheitssystem beschämend menschlich und von hoher Qualität gewesen sei. Eine Errungenschaft der Revolution. Aber er ruft nicht zur Revolution auf.

Fertige Meinungen serviert er keine. Nur Impulse, Vertrautes zu hinterfragen. Etwas wehmütig sieht er in der heutigen Zeit das Fehlen von Persönlichkeiten, deren große Gesten Hoffnung spenden: „Früher gab es Mandela, Gandhi oder Muhammad Ali.“ Über Letzteren sang er das Lied „A mani basse“ (Die Hände unten), zeigte im Konzert sogar einen Ausschnitt aus dessen Kampf und kommentierte: „Und wen haben wir heute? Stellen Sie sich mal einen Cristiano Ronaldo vor, der wie Ali für seine Ideale im Gefängnis sitzt.“ Das gab zwar einen herzhaften Lacher, aber darin steckt viel mehr.

Diese Mischung macht Pollina aus: „Ich bin beeindruckt, wie er Persönliches mit Politischem verwebt, kritisch aber positiv zugleich ist. Es ist hoffnungsspendend“, sagt Zuhörerin Marion Knapp (59) nach ihrem ersten Konzertbesuch. Robert Gruber (67) hingegen hat schon zum fünften Mal ein Pollina-Konzert besucht: „Es ist ausgezeichnet, aber Schrott habe ich von ihm auch noch nie gehört. Die Musik ist spitzenmäßig und wird von traumhaften Instrumentalisten gespielt. Es ist eine tolle Atmosphäre.“

Obwohl das Publikum überwiegend gehobenen Alters war, gab es auch einige jüngere Gesichter, die nicht minder beeindruckt waren: „Ich finde es berührend und ergreifend. Man spürt, dass er richtig aus dem Herzen heraus dabei ist“, sagt Hanna Schoppe (37) mit vor Rührung geröteten Wangen. „Es erinnert mich an die Stimmung der Siebziger Jahre, die ich von meinen Eltern kenne. Es wäre schön, wenn mehr junge Menschen wieder so wären – so kritisch und dennoch hoffnungsfroh.“ Pollina, der den Geist der siebziger Jahre aufgesogen hat und ihm mitunter voll Melancholie nachsinnt, ist in dieser Aussage voll erfasst.

Immer noch ein Geheimtipp

Fragt man die Leute in der Hansestadt, ist Pippo Pollina fast niemandem ein Begriff, obwohl er seit 1993 schon viele Male in Hamburg aufgetreten ist. Trotz der scheinbaren Unkenntnis der Hamburger war das Konzert restlos ausverkauft. Und spätestens ab der letzten halben Stunde saß niemand mehr auf seinem Sitz. Die Besucher tanzten, klatschten und sangen auswendig mit.

Ausverkauft war nicht nur die Fabrik, sondern auch schon die Münchner Philharmonie, in der Pollina Mitte Januar vor rund 2000 Zuschauern die Deutschlandpremiere seiner Tournee feierte. Etwa 11.000 Konzertbesucher waren es bereits in den ersten zwei Wochen der aktuellen Tour, die noch bis Mitte Mai läuft. Konzerte gibt es in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Italien. In Frankreich und Holland war der Musiker schon Ende letzten Jahres unterwegs. 2013 füllte Pollina zusammen mit dem Bayrischen Duo Schmidbauer&Kälberer sogar die berühmte Arena von Verona und 2015 das Züricher Hallenstadion zum Abschlusskonzert seiner letzten Tournee. Doch wenn Pollina von der Bühne tritt und in der kleinen Bar hinter dem Konzertsaal noch einen Kaffee trinkt, kennt ihn dort meist schon niemand mehr. Aber was steckt hinter dem Phänomen Pollina?

Die Antwort ist so einfach wie unmodern: Geduld, Qualität und vor allem Arbeit. Unendlich viel Arbeit. Nachdem Pollina mit Anfang zwanzig seine Heimatstadt Palermo verließ und sich in Europa als Straßenmusiker verdingte, legte er im Grunde keine Pause mehr ein. Er erspielte sich kontinuierlich immer mehr Publikum und hatte dabei das Glück, von bereits erfolgreichen Liedermachern wie Linard Bardill aus der Schweiz und Konstantin Wecker in Deutschland entdeckt und gefördert zu werden. Pollina schafft es, die Menschen aus eigener Kraft an sich zu binden, ohne die Hilfe großer PR-Agenturen oder Werbeprofis. Und zwar durch den direkten Draht: Mails, die beantwortet werden, Gespräche in den Konzertpausen und hinterher, persönlich verfasste Newsletter.

Seit Facebook pflegt er den direkten Austausch mit seinem Publikum auch darüber, über Politisches und Künstlerisches, interessiert sich ehrlich für Kritik und Meinungen der Zuhörer. Ausschlaggebend ist letztlich aber die immense Anzahl der Konzerte: Allein in diesem Jahr werden es 120 sein, ganz große, wie im Teatro Massimo, dem größten Theater seiner Heimatstadt Palermo im Juni, aber vor allem viele kleine. Deswegen ist Pollina trotz seines Erfolges kein Star. Ein solcher zu sein, wäre ihm wohl auch zu langweilig, denn Pollina liebt den Austausch mit dem Publikum. Er möchte kein Verhältnis von oben herab oder eine Distanz zu seinem Publikum. Überhaupt findet der Musiker den Starfaktor in der heutigen Zeit bedenklich überbewertet: „Die Werte verlagern sich zunehmend auf Geld, Schönheit und Ruhm. Ich sehe es als meine Aufgabe als Künstler, andere Werte zu vertreten und Impulse zu geben.“ Das gelang ihm auch am vergangenen Freitag in der „Fabrik“.

Pippo Pollina wurde 1963 in Palermo geboren. Nach dem Abitur studierte er in Palermo Jura und klassische Gitarre, nebenher engagierte er sich gegen die Mafia: Mit der politisch engagierten Gruppe junger Musiker „Agricantus“ hielt er Informationsseminare an Schulen und schrieb bei der Studentenausgabe der kritischen Zeitung „I siciliani“ mit. Heute lebt der Vater zweier Kinder in Zürich. Auch seine Kinder sind musikalisch aktiv. Tochter Madlaina spielt im Duo Steiner&Madlaina, Sohn Julian ist als Faber erfolgreich in Deutschland unterwegs.

von Janina Schmidt

erstellt am 31.Jan.2017 | 09:21 Uhr