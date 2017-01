Anstoss – Die HSV-Kolumne : Ohne Spahic und Adler zum Klassenerhalt

1 von 1 Foto: Dirbach 1 von 1

Wohin die Reise des HSV geht, entscheidet sich schon in den ersten beiden Spielen 2017. Die Hamburger müssen in Wolfsburg und in Ingolstadt ran. Zwei Siege in den Auswärtspartien wären schon ein entscheidender Schritt Richtung Klassenerhalt. Zwei Niederlagen würden den Dino dagegen wieder auf einen direkten Abstiegsplatz zurückfallen lassen und sofort für Unruhe sorgen. Dann drohen ein Stotterstart wie in der Hinrunde und der erste Abstieg in der Vereinsgeschichte. Momentan gibt es allerdings keinen Anlass, Horrorszenarien an die Wand zu malen. Die Mannschaft machte in den letzten Spielen des vergangenen Jahres einen stabilen Eindruck.

Ein Grund für die Wende waren die Verletzungen von René Adler und Emir Spahic. Als sie ausfielen, lief es plötzlich besser. Deswegen war die Ausbootung des heißblütigen Bosniers die richtige Entscheidung von Trainer Markus Gisdol. Fraglich ist, wie Gisdol mit Adler umgeht. Der ist ein stärkerer Torhüter als Christian Mathenia. Mit dem wurden allerdings bessere Resultate als mit Adler erzielt. Der Ex-Nationaltorhüter hat seine beste Zeit hinter sich. Deswegen sollte Mathenia im Tor bleiben.

In der kommenden Saison muss sich der Dino auf der Torhüterposition dann neu aufstellen. Eine Vertragsverlängerung mit dem verletzungsanfälligen Adler macht keinen Sinn. Weil auch Mathenia nur Durchschnitt ist, sollten die Hamburger sich nach einem neuen Stammkeeper umschauen. Da es die wirklich guten Schlussmänner vermutlich nicht unbedingt an die Elbe zieht, bietet sich eine Lösung mit einem talentierten jungen Torhüter aus der zweiten Liga an. Kandidaten wären Marvin Schwäbe (Dynamo Dresden) und Julian Pollersbeck (Kaiserslautern). Dass sich es sich lohnen kann, auf einen jungen Keeper zu setzen, zeigt das Beispiel Leverkusen. Die setzten auf Bernd Leno, obwohl der vorher nur in der dritten Liga gespielt hatte.

von Lars Zimmermann

erstellt am 15.Jan.2017 | 09:00 Uhr