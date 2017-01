Halbzeit auf der Werft : Neue Barkassen für den Hamburger Hafen

1 von 1 Foto: Soenke Schierer 1 von 1

Hamburg | 20 Meter lang, 6,50 Meter breit, 70 Tonnen schwer, Platz für 100 Passagiere – das sind die Rahmendaten zweier neuer Barkassen für den Hamburger Hafen. Pünktlich zum Hafengeburtstag im Mai sollen die Schwesterschiffe „Til Abicht“ und „Hanna Abicht“, die derzeit auf der Feltz-Werft in Finkenwerder gebaut werden, schwimmen.

Mehr als zwei Dutzend Anbieter von Hafenrund- und Ausflugsfahrten werben an den Landungsbrücken um Passagiere für ihre mindestens 100 Boote.

Momentan ist Halbzeit der etwa achtmonatigen Bauphase. Auftraggeber ist die Reederei Rainer Abicht. Mit 25 Schiffen und bis zu 1,3 Millionen Passagieren jährlich einer der größten Anbieter von Hafen- und Ausflugsfahrten in der Hansestadt. Mit den zum Teil fast 100 Jahre alten Barkassen, die noch immer an den Landungsbrücken im Einsatz sind, haben die Neubauten allerdings nicht mehr viel gemein. „Viel verändert sich vor allem beim Umweltschutz. Das Thema spielt eine große Rolle“, sagt Nico Berg, Managing Director der Reederei. Der 42-jährige Kapitän leitet heute den Familienbetrieb, der 1926 mit seiner ersten Barkasse in Dienst ging.

Die Neubauten sind mit Wärmerückgewinnungssystemen ausgestattet. Fast 100 Prozent der Abgase werden aufgefangen und zum Beispiel zum Beheizen des Schiffsinneren genutzt. „Das schont die Umwelt, kostet weniger Energie und senkt den Treibstoffverbrauch um bis zu 13 Prozent“, sagte der technische Werft-Betriebsleiter Dragan Botic. Das Unterwasserschiff ist komplett glatt. Schier, wie die Schiffbauer sagen. Keine Überhänge sorgen für Verwirbelungen. Das vermindert die benötigte Energie für den Vortrieb. Eine Nase am Schiffsbug, ein Bugwulst, sorgt für geringen Strömungswiderstand. „Und wenn die Schiffe an den Landungsbrücken liegen, versorgen wir sie mit Landstrom“, so Berg.

Über einen Antrieb mit umweltfreundlichem LNG, also Gas, wurde nachgedacht. Ohne Gastankstellen an Land sei dies aber sinnfrei. Vielleicht beim nächsten Schiff. „Wir würden es gern machen“, sagt Nico Berg und schickt damit einen Seitenhieb in Richtung Behörden, die für den Betrieb einer solchen Anlage verantwortlich wären.

Etwa 1,3 Mio. Euro lässt sich die Reederei jeden Neubau kosten. Und das lohnt sich. „Immer mehr Touristen kommen nach Hamburg. Und die wollen den Hafen sehen“, so Berg. Um die Belastung für die Hafenanwohner, zum Beispiel in der Hafencity zu verringern, sollen die Schiffe einen Geräuschpegel von etwa 65 Dezibel einhalten. Die Neubauten sind so genannte Kellerschiffe. Die Fahrgäste sitzen unter einem Glasdach direkt auf Wasserhöhe.

Trotz der tiefen Sitzposition sind die Neubauten für mobilitätseingeschränkte Gäste und Rollstuhlfahrer geeignet. 1,50 m breite Türen und der Einsatz von Rampen machen dies möglich. Aber auch wenn vieles neu ist auf den Barkassen der nächsten Generation – die Sprüche und Geschichten während der Hafenrundfahrt kommen auch in Zukunft vom Schiffsführer. Darauf können sich die Passagiere verlassen.

(Grafik: Reederei Rainer Abicht, Thinglink: Soenke Schierer)

von Soenke Schierer

erstellt am 17.Jan.2017 | 17:11 Uhr