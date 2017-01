GATX Rail Europe : Nach Zugunglück in Viareggio: Haftstrafen für Mitarbeiter einer Hamburger Firma

1 von 1 Foto: epa ansa Carlo Ferraro/ANSA/dpa 1 von 1

Rom/Hamburg | Fast acht Jahre nach dem Zugunglück von Viareggio mit 32 Toten sind in Italien mehrere Manager, darunter auch Deutsche, schuldig gesprochen worden. Das Gericht in Lucca verkündete sein Urteil am Dienstag in erster Instanz. Verurteilt wurden unter anderem sechs deutsche Mitarbeiter des Güterwagenzulieferers GATX Rail Europe zu Haftstrafen zwischen acht und neun Jahren, wie das Unternehmen mit Hauptstandort in Hamburg mitteilte. Zwei Deutsche seien freigesprochen worden. Die Anklage reichte von Herbeiführen eines Zugunglücks bis hin zu mehrfacher fahrlässiger Tötung.

In Viareggio in der Toskana war am 29. Juni 2009 ein mit Flüssiggas beladener Zug entgleist. Einige Tankwagen kippten dabei um, einer brach auf. Das Gas explodierte und verwüstete das Stadtviertel in Bahnhofsnähe. Häuser stürzten ein, Autos gingen in Flammen auf. Die Unfallursache war möglicherweise ein Riss an einem Rad.

Unter den Verurteilten war auch der damalige Geschäftsführer der Eisenbahngesellschaft Rete Ferroviaria Italiana, Mauro Moretti. Er wurde zu sieben Jahren Haft verurteilt. Moretti steht derzeit dem Technologie- und Rüstungskonzern Leonardo vor, einem der größten italienischen Unternehmen. Das Unternehmen GATX Rail Europe kündigte an, gegen das Urteil gegen seine Mitarbeiter in Berufung zu gehen.

