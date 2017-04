Elbstrand in Hamburg : Nach Protesten: Osterfeuer in Blankenese könnten doch stattfinden

vergrößern 1 von 2 Foto: CityNews TV 1 von 2

Hamburg | Die Osterfeuer in Blankenese sollten abgesagt werden - doch dagegen gab es lauten Protest. Wie das Hamburger Abendblatt schreibt, haben sich Altonas stellvertretender Bezirksamtsleiter Kersten Albers und die Demonstranten auf einen Kompromiss geeinigt: Die Feuer werden demnach erst einmal geduldet. Um 20 Uhr wolle man je nach Wetterlage eine endgültige Entscheidung treffen.

Die traditionellen Osterfeuer am Elbstrand in Hamburg-Blankenese am Samstagabend waren zunächst abgesagt worden. Das hatte das Bezirksamt Altona nach einer Besprechung mit der Hamburger Feuerwehr entschieden, wie ein Sprecher der Feuerwehr am Samstag sagte. Wegen der zu erwartenden Wetterentwicklung hatte man sich darauf verständigt, die Feuer abzusagen, hieß es.

Vorausgesagt waren starker Wind und Gewitter. Bereits in den vergangenen Jahren hatte es Probleme wegen kräftiger Windstöße und Funkenflug gegeben. Die am Elbhang stehenden Reetdachhäuser waren dadurch besonders gefährdet. An anderen Orten in Hamburg sollen weiterhin Osterfeuer stattfinden.

