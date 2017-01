Vermisster HSV-Manager : Mit Video von den Landungsbrücken in Hamburg- Polizei bricht Suche nach Timo Kraus ab

1 von 1 Foto: rtn 1 von 1

Hamburg | Fünf Tage nach dem mysteriösen Verschwinden des Merchandising-Chefs Timo Kraus vom Fußball-Bundesligisten Hamburger SV suchten Taucher an einer Pontonbrücke in Hamburg eine halbe Stunde lang die Elbe ab. Gegen 12 Uhr wurde die Suche eingestellt. Timo Kraus wurde nicht gefunden. Am Donnerstag wird es bei den Landungsbrücken keine weiteren Tauchgänge geben. Die Polizei setzt jetzt auf den Taxifahrer, der Timo Kraus zuletzt gesehen hat.

Ein Video von dem Einsatz der Polizeitaucher:

18 Taucher seien bei dem Einsatz dabei, der am Vormittag beginnen sollte, sagte ein Sprecher der Polizei Harburg am Donnerstag. Die Polizei konzentriert sich bei der Suche auf die Brücke 1 im Bereich des Liegeplatzes von Museum-Segelschiff „Rickmer Rickmers“.

Der 44-jährige Kraus hatte am vergangenen Samstag mit Kollegen in einem Brauhaus an den Landungsbrücken gefeiert und soll anschließend von Mitarbeitern in ein Taxi gesetzt worden sein. Der Taxifahrer hat sich trotz Aufrufs bislang nicht gemeldet.

Ein Personenspürhund konnte am Dienstag in der Nähe der Landungsbrücken die Witterung des HSV-Mitarbeiters aufnehmen. Die Polizei geht davon aus, dass er bei Nebel und Eisglätte von dem Ponton in die Elbe gestürzt sein könnte.

Bitte helft unseren Kollegen Timo Kraus(44) zu finden! Vermisst seit 7.1,23:30/letzter Ort Landungsbrücken. Infos an https://t.co/bFfqmgWker pic.twitter.com/U8Plo5TJjs — Hamburger SV (@HSV) January 8, 2017

Trotz aller Zeugenaufrufe und Ermittlungen bei den Taxizentralen und an den Taxiständen hat sich der Fahrer, der Timo Kraus gegen 23.30 Uhr vor dem „Block Bräu“ aufgenommen hat, noch nicht gemeldet.

Die Polizei geht mittlerweile davon aus, dass die Taxifahrt nur rund einen Kilometer Richtung Osten ging und im Bereich der Straße „Hohe Brücke“ am Nikolaifleet unterbrochen wurde. Ob Timo Kraus von dort zu Fuß wieder zurück in Richtung Landungsbrücken ging, oder ihn das Taxi dorthin zurück fuhr, ist immer noch unklar.

Dazu sagt der Leiter der Suche, Erster Kriminalhauptkommissar Jürgen Schubbert: „In Hamburg sind rund 6000 Taxifahrer registriert, die alle einen guten Job machen. Es kann doch nicht sein, dass sich ein Fahrer, der dringend als Zeuge gesucht wird, nicht meldet. Haben Kollegen von ihm vielleicht gehört, wer dieser Fahrer sein soll? Eine Familie vermisst einen Ehemann und Vater, viele Menschen einen Freund und Arbeitskollegen. Ich bitte die Hamburger Taxifahrer dringend darum, in ihrem Kollegenkreis darüber zu sprechen, wer den Vermissten von den Landungsbrücken bis hin zum Bereich der Straße Hohe Brücke gefahren hat. Helfen Sie mit, das Verschwinden von Timo Kraus aufzuklären!“

Unklar bleibt, warum Kraus' Handy noch nach Mitternacht von einem privaten Ortungsdienst im Bereich der Landungsbrücken lokalisiert worden ist. Seitdem ist das Telefon ausgeschaltet.

Der HSV bittet über die sozialen Netzwerke um Hilfe bei der Suche.

Die Polizei bittet Zeugen, die Timo Kraus am Samstag nach 23.30 Uhr gesehen haben, sich unter der Telefonnummer 04181-2850 beim Zentralen Kriminaldienst in Buchholz oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

erstellt am 12.Jan.2017 | 12:23 Uhr