Hafen Hamburg : Maschinenschaden an „Cape Leonidas“: Elbe wieder frei

Hamburg | Der Schiffsverkehr von und nach Hamburg war seit dem frühen Morgen unterbrochen - läuft mittlerweile aber wieder. Nach einem Maschinenschaden blockierte das Frachtschiff „Cape Leonidas“ das Hauptfahrwasser vor Kollmar, teilte die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung (WSV) mit. Das ist ungefähr auf dem halben Weg zwischen der Elbmündung und dem Hafen.

Da hat sich wieder ein dicker Pott auf der Elbe Richtung Hamburg festgefahren, die Cape Leonidas, 15 Meter Tiefgang. #havarie pic.twitter.com/arHCbRKGQX — Matthias Streitz (@StreitzM) 17. Januar 2017

Weil der mit Kohle beladene Frachter einen Tiefgang von 15,10 Meter habe, könne das Schiff nur bei Tiedehochwasser nach Hamburg gebracht werden, sagte Jürgen Behm, Sprecher bei der WSV in Hamburg, gegenüber shz.de am Morgen. Ab 16 Uhr war der Wasserstand hoch genug, sodass der Frachter bei auflaufendem Wasser nach Hamburg gelangen konnte. Ziel sei der Hansaport, wo der Frachter seine Ladung löschen sollte, allerdings könnte die „Cape Leonidas“ auch auf einen Warteliegeplatz an den Finkenwerder Pfählen ausweichen.

Das Schiff hatte nach dem Schaden um 4.15 Uhr zunächst Anker geworfen, war dann aber von vier Schleppern in die Hauptfahrrinne gezogen worden. Es lag nicht auf Grund und sollte auf die südliche Seite der Fahrrinne geschleppt werden, um den Schiffsverkehr wieder freigeben zu können. Es bestand keine Gefahr, dass Ladung oder Treibstoff in die Elbe gelangten.

Die „Cape Leonidas“, die unter Flagge der Marshall Islands fährt, ist 296 Meter lang und 45 Meter breit. Der Frachter soll laut der Webseite vesseltracker.com am 12. Januar den Hafen Narvik in Norwegen verlassen haben.

von Maximilian Matthies

erstellt am 17.Jan.2017 | 16:25 Uhr