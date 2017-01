Hamburg-Hammerbrook : Mann bei Feuer in Wohnhaus lebensgefährlich verletzt

1 von 1 Foto: Sebastian Peters 1 von 1

Hamburg | Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Hamburg hat ein 65-Jähriger am Mittwochabend lebensgefährliche Verletzungen erlitten.

Fünf weitere Anwohner, darunter auch ein Kind, wurden ebenfalls von der Feuerwehr gerettet und betreut. Die Brandursache bleib zunächst unklar.

Der Einsatzleiter der Feuerwehr bemängelte das falsche Verhalten der Anwohner. Diese öffneten die Wohnungstür zum stark verrauchten Treppenraum und haben sich somit in Gefahr gebracht. Glücklicherweise wurde deshalb keine weitere Person ernsthaft verletzt.

erstellt am 26.Jan.2017 | 06:58 Uhr

