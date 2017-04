Gipfel in Hamburg : Krieg, Frieden, Klima, Bildung - Wer ist gegen G20 und warum?

Emily Laquer ist ein Name, der in den Zeitungen derzeit häufig fällt. Denn die 29-Jährige verleiht der Bewegung der Gipfelgegner nicht nur ihre oft zitierte Stimme, sondern auch ein Gesicht. Die Politikstudentin offenbart die Gefühlslage vieler Gipfelgegner: Es sei sinnlos, an die G20 zu appellieren, denn ändern würde sich ohnehin nichts an ihrer kapitalistischen Politik, die die größten Ungerechtigkeiten verursache.

Schon gar nicht, wenn die Verhandlungen hinter verschlossenen Türen geführt würden. „Ich will die Opposition auf der Straße aufbauen“, sagt Laquer. Durch die Proteste möchte sie die Struktur, aber auch die Inhalte der Debatte verändern, angetrieben vom Gedanken an eine bessere Welt. „Im 21. Jahrhundert muss niemand mehr Mauern bauen“, sagt Laquer.

Sie ist wütend. Zum einen auf die protektionistische Politik von US-Präsident Trump, durch die sie sich aufgrund ihrer amerikanischen Herkunft besonders betroffen fühlt. „Ich kann es nicht ertragen, vor dem Fernseher zu sitzen und nichts zu tun, wenn er hier sprechen wird.“

Aber auch die deutsche Flüchtlingspolitik und der Rechtsruck in Europa seien Themen, die ihr persönlich nahe gehen. Laquers jüdische Vorfahren waren in den dreißiger Jahren in die USA geflohen. Trotzdem wirkt Emily Laquer besonnen, ja gut organisiert und verdrängt damit das Randale-Image autonomer Steinewerfer. „Ich wäre gern charmant-radikal“, sagt sie.

Laquer ist Mitglied der Interventionistischen Linken (IL), einer linksradikalen Organisation, die sich seit rund zehn Jahren in Blockaden übt, beginnend beim G8-Gipfel 2007 in Heiligendamm. Der Verfassungsschutz listete die IL in seinem Bericht von 2015 als „Scharnier“ zwischen militanten Linksextremisten und gewaltfreien Linken auf. „Auch schwarz gehört zu bunt“, begegnet Laquer dem Vorwurf, sich nicht deutlich genug von Gewalt zu distanzieren. Sie fügt jedoch sogleich hinzu, dass niemand bei den Protesten gegen G20 verletzt werden solle.