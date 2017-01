„Beim HSV reden zu viele Ehemalige mit“ : Katja Kraus über Fußball, Marketing und Frauen in Führungspositionen in einer Männerdomäne

1 von 1 Foto: Privat 1 von 1

Hamburg | Sie gehörte zum Vorstand des Hamburger Sportvereins, als im Volksparkstadion noch international gespielt wurde. Mittlerweile ist Katja Kraus Geschäftsführerin von Jung von Matt/sports. Mit shz.de sprach die 46-Jährige über die Bedeutungsüberhöhung der Fußball-Bundesliga, ihre neue Aufgabe im Marketingbereich und Frauen in Führungspositionen.

Frau Kraus, Sie waren von 2003 bis 2011 Vorstandsmitglied beim Hamburger SV, im Rückblick in weiten Teilen eine erfolgreiche Zeit. Seitdem ging der Verein den Bach runter. Warum?

Katja Kraus: Rund um den HSV gibt es viele ehemalige Spieler und Verantwortungsträger, die glauben, Entscheidungen beurteilen zu können und sich gerne zu Wort melden. Das trägt zur Unruhe um den Verein bei. Das habe ich, als ich in der Vorstandsposition gewesen bin, allzu oft als Problem empfunden.

Sie sind jetzt Geschäftsführerin bei Jung von Matt/sports und machen innovatives Sportmarketing. Erklären Sie das bitte einmal.

Wir haben vor drei Jahren eine Einheit gegründet, die sich mit Kommunikationslösungen für den Sport beschäftigt. Wir betreuen Unternehmen, Verbände, Vereine und Athleten. Als Tochtergesellschaft von Jung von Matt liegt der Schwerpunkt natürlich auf Kreativität. Dabei entwickeln wir auch neue Formate. Jüngstes Beispiel ist der Tennisplatz auf der Rheinkirmes in Düsseldorf, um auf die Bundesligaspiele des Rochus Clubs aufmerksam zu machen. Eine Aktion, die enorme mediale Beachtung bekam.

Was ist der Hauptimpuls Ihrer Arbeit?

Ich habe mich zu meiner HSV-Zeit oft gefragt, warum viele Unternehmen ihr Sponsoring nicht viel aktiver genutzt und auch den Verein stärker gefordert haben. Eine kreative Nutzung der Sponsoringrechte ist auch im Sinne der Markenbildung des Clubs. Aus diesen Beobachtungen heraus haben wir diese Agentur aufgebaut. Inzwischen hat sie 60 Mitarbeiter, und ist die größte Agentur für dieses Spezialsegment.

Sie haben gerade auch den Ableger JvM/Stars gegründet, das vom Ex-Profi Arne Friedrich geleitet wird.

In dieser fluktuierenden Zeit hat die Auseinandersetzung mit der Nachhaltigkeit der eigenen Karriere rasant an Bedeutung gewonnen. Immer mehr Sportler beschäftigen sich mit ihrer Persönlichkeitsmarke. Für Sportler steht der berufliche Höhepunkt häufig schon am Anfang der Biografie. Danach entsteht oft eine große Leere, nicht alle Spieler können Trainer, Sportdirektor oder TV-Kommentatoren werden. Deshalb ist es umso wichtiger, mit einem erkennbaren Profil und einer Haltung ein tragfähiges Fundament für die Zeit nach der aktiven Karriere zu schaffen. Unser Ziel ist es nicht, den nächsten Verein für einen Spieler zu finden, sondern mit ihm gemeinsam einen langfristigen Plan zu entwickeln und diesen kommunikativ zu unterstützen. Ich glaube nicht an konstruierte Images, aber daran, dass man wahre Geschichten oft besser erzählen kann.

Ihre Stärken liegen im Organisieren und Netzwerken, nebenher schreiben sie noch Bücher. Wie ordnen Sie Ihre Fähigkeiten selbst ein?

Ich habe sehr unterschiedliche Sachen gemacht. Die Aufgedrehtheit des Fußballgeschäfts und die Stille des Schreibens zum Beispiel, das ist ein extremer Kontrast. Ich habe große Lust daran, Neues auszuprobieren und Herausforderungen anzunehmen, von denen ich nicht sicher weiß, ob ich sie bewältigen kann. Das Vertrauen, das daraus entsteht, wenn es funktioniert, bewirkt eine beruhigende Unabhängigkeit.

Braucht man in der Geschäftswelt nicht auch Macht und Durchsetzungsvermögen, gerade als Frau?

Mit solchen Zuschreibungen kann ich nichts anfangen. Ich bin nicht ehrgeizig. Aber das, was ich mache, will ich bestmöglich machen. Ich habe über acht Jahre mit viel Hingabe im HSV-Vorstand gearbeitet. Das war für diese Zeit meine Lebensaufgabe. Heute bin ich glücklich darüber, dass mein Leben anders ist, ohne die Fremdbestimmung und Getriebenheit dieser Branche. Wir hatten beim HSV anfangs großen Gestaltungsspielraum, haben vieles aufgebaut, die Marke wiederbelebt, neue kommerzielle Bereiche entwickelt, beinah immer europäisch gespielt, es war eine großartige Zeit. Irgendwann wurde der Gestaltungsspielraum aber immer enger. Es ist schwer, aus dieser Erkenntnis heraus konsequent zu handeln, weil der Fußball eine enorme Anziehungskraft hat.

Katja Kraus, geboren am 23. November 1970 in Offenbach, ist eine ehemalige deutsche Fußballspielerin und Fußballfunktionärin. Sie spielte von 1986 bis 1998 als Torhüterin für den FSV Frankfurt und absolvierte 220 Spiele in der Bundesliga. Sie wurde dreimal Deutsche Meisterin (1986, 1995, 1998) und viermal deutsche Pokalsiegerin (1990, 1992, 1995, 1996). In der Nationalmannschaft absolvierte Kraus von 1995 bis 1997 sieben Spiele. Sie wurde 1995 Vize-Weltmeisterin und Europameisterin und nahm an den Olympischen Spielen 1996 teil. Kraus studierte von 1990 bis 1996 in Frankfurt am Main Germanistik und Politik. Von 1997 bis 1998 arbeitete sie im PR-Ressort von Adidas und von 1998 bis 2003 als Pressesprecherin von Eintracht Frankfurt. Von 2003 bis 2011 war sie Vorstandsmitglied beim Hamburger SV für die Bereiche Kommunikation und Marketing. Seit Juli 2013 ist sie geschäftsführende Gesellschafterin der Sportmarketingagentur Jung von Matt/sports. (Quelle: Wikipedia)

Wie war das Aus beim HSV 2011?

Zunächst war es hart, auch wenn ich Zeit hatte, mich mit der Möglichkeit des Endes auseinanderzusetzen. Ich wusste nicht, wie ich im Markt verortet bin, was ich eigentlich kann, außer Fußball-Management. Ich wusste aber, dass ich etwas anderes ausprobieren will.

Inwieweit hat der Leistungssport – Sie waren selbst Fußball-Bundesligaspielerin und Nationaltorwart – geholfen, Sie zu dem zu formen, was Sie sind?

Ich habe früh gelernt, mit Niederlagen umzugehen. Der Sport legt Schwächen gnadenlos offen und schult darin, mit eigenen Fehlern umzugehen. Torhüter tragen ohnehin eine besondere Verantwortung, sind Solitär in einem Mannschaftsgefüge. Das entspricht mir auf eine Weise. Der Sport hat mir die Möglichkeit gegeben, eine Nische zu besetzen und mein berufliches Leben grundiert. Überhaupt konnte ich mit meinen Aufgaben immer das verbinden, was mich am meisten interessiert, das empfinde ich als großes Glück.

Wie komplex ist denn das Leben von Sport-Profis heute?

Es ist ein Traumjob mit außergewöhnlichen Anforderungen, die werden mit Blick auf die Gehälter häufig unterschätzt. Ich hatte früher immer die Illusion, die Mannschaftskabine eines Proficlubs ist eine Insel der Glückseligkeit, weil sich dort 20 junge Männer versammeln, die sich ihren Traum erfüllt haben. Das Gegenteil ist aber oft der Fall. Es herrscht permanenter Wettbewerb. Die Begeisterung ist nur unmittelbar nach einem gewonnenen Spiel zu spüren. Dann beginnt sofort die Konzentration auf die nächste Aufgabe. Der Druck ist enorm, die Bewertung gnadenlos. Oft sind die Spieler in der Persönlichkeitsentwicklung noch gar nicht so weit. Die haben bis dahin einfach das gemacht, was sie am besten können: Fußball spielen.

Sie gelten als Powerfrau, im Umgang sind sie kommunikativ und moderat. Wie wichtig ist die Mischung aus harten und weichen beruflichen Eigenschaften?

Ich glaube, ich bin gesund durch druckvolle, schwierige Zeiten gekommen, weil ich auch in der HSV-Funktion sehr nah an meinem Kern geblieben bin. Es ist nicht leicht, weil mit der Rolle auch immer Erwartungen verbunden sind, insbesondere als Frau. Dazu die permanente Bedeutungsüberhöhung, die dem Geschäft durch die enorme Beachtung innewohnt. Man braucht die Fähigkeit, alles immer wieder einzuordnen. Ich habe den Fehler gemacht, mich zu häufig treiben zu lassen, hätte mein eigenes Tempo finden müssen, ganz unabhängig von den Impulsen von außen.

Wie sieht es mit den Kommunikationsfähigkeiten aus?

Ich liebe Sprache, die Präzision im Umgang damit und das Gespräch mit Menschen.

Haben Frauen also andere kommunikative Fähigkeiten als Männer?

Sicher war es ein Vorteil, dass ich anders kommuniziert habe als die allesamt männlichen Kollegen in diesem Geschäft. Überhaupt fehlen die Facetten, die Frauen sehr spezifisch in Führungsteams einbringen, dem Fußball sehr. Es gibt keinen Grund, warum seit meinem Ausscheiden keine Frauen mehr in einer Vorstandsposition sind. Noch immer liegt Männern daran, das Managen eines Fußballclubs zu einer Geheimwissenschaft zu erklären. So hermetisch grenzt sich ansonsten nur noch die katholische Kirche gegen weibliche Führungskräfte ab.

von Martin Sonnleitner

erstellt am 14.Jan.2017 | 10:05 Uhr