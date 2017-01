Anstoss – Die HSV-Kolumne : Jens Todt hat eine faire Chance verdient

1 von 1 Foto: Dirbach 1 von 1

Was verbindet alle ehemaligen HSV-Sportchefs der vergangenen Jahre? Keiner von ihnen hat nach seinem Scheitern in Hamburg wieder einen Job in der Bundesliga gefunden. Bastian Reinhardt, Frank Arnesen, Oliver Kreuzer, Peter Knäbel - der Dino hat seit dem ersten Beiersdorfer-Abgang 2009 bei der Auswahl des Sportchefs nur daneben gegriffen.

Das ist ein wesentlicher Grund für die Dauerkrise der vergangenen Jahre. Der Sportchef ist dafür verantwortlich, einen wettbewerbsfähigen Kader zusammenzustellen und muss dabei die Finanzen im Auge behalten. Beim HSV stiegen aber die Kosten, während die Qualität auf dem Platz geringer wurde. Ob es Jens Todt endlich gelingt, diese Entwicklung zu stoppen, lässt sich nicht einmal annähernd prognostizieren. Schließlich hat der Ex-Profi noch nie bei einem großen Verein in herausgehobener Position gearbeitet und muss erst beweisen, dass er den Anforderungen gewachsen ist.

Sollte es nicht laufen, dürfte ihm schnell vorgehalten werden, dass er für die Hanseaten bestenfalls zweite Wahl war. Auch Vergleiche zu Kreuzer dürften dem Ex-Nationalspieler dann nicht erspart bleiben. Kreuzer kam ebenfalls aus Karlsruhe nach Hamburg und hatte außer markigen Sprüchen nichts zu bieten.

Eine faire Chance hat der neue Sportchef trotz mancher Zweifel allerdings verdient. Er kann schließlich nichts dafür, dass die Kaderplaner vor ihm nur dazu beitrugen, den HSV zum Gespött der Liga zu machen. Sollte Todt ebenfalls überfordert sein, wird sich der sportliche Absturz des Dinos nicht aufhalten lassen. Um erfolgreich zu sein, muss die Mannschaft vor allem in der Defensive komplett umgebaut werden. Das wird nicht gelingen, wenn der dafür Verantwortliche nicht weiß, was er tut. Dann helfen selbst Kühnes Millionen nicht.

von Lars Zimmermann

erstellt am 08.Jan.2017 | 10:00 Uhr