„Jetzt kann ich endlich mal liefern“ : Interview: Elphilharmonie-Intendant über alte Probleme und neue Euphorie

Hamburg | Zehn Jahre hat Christoph Lieben-Seutter auf die Eröffnung der Elbphilharmonie warten müssen. Der Österreicher wurde in der Öffentlichkeit meist als Intendant ohne Spielstätte wahrgenommen – und als Moderator im Streit zwischen Stadt und Baufirma. Dabei war Lieben-Seutter in der Zeit auch für das Programm in der Laeiszhalle verantwortlich – die Hamburger Konzerthalle fällt ebenfalls in seinen Tätigkeitsbereich.

Herr Lieben-Seutter, wie viele Kartenanfragen von Kollegen, Freunden und Verwandten haben Sie in den vergangenen Wochen erreicht?

Ich werde tatsächlich schon seit einem halben Jahr aus allen Richtungen gefragt, vor allem nach Karten für die Eröffnung. Da haben wir eine lange Warteliste, da geht auch über mich nichts mehr. Aber auch die Nachfrage nach Karten für die anderen Konzerte ist groß, und zwar aus der ganzen Welt. Da habe ich als Intendant natürlich noch die eine oder andere letzte Reserve, nur gehen die auch langsam zu Neige.

Die große Nachfrage und der Schwarzmarkthandel waren immer wieder ein Thema in den vergangenen Wochen. Ist das gute Werbung – oder ärgert Sie das?

Da überwiegt der Ärger. Ich kann jedem nur abraten, Karten auf inoffiziellem Wege zu kaufen, egal zu welchem Preis. Auch, weil man nie weiß, ob das legale Karten sind.

Unternehmen Sie etwas gegen den Schwarzmarkt-Handel?

Wir haben insgesamt bald 500.000 Tickets verkauft, von denen ein minimaler Teil in diesen Kanälen landet. Die einzige Möglichkeit, den Schwarzmarkt auszuschließen, wäre eine Personalisierung, aber das ist extrem aufwendig und bestraft alle ehrlichen Besucher, weil sie sich sowohl beim Kauf als auch beim Betreten des Gebäudes ausweisen müssten. Das wollen wir unserem Publikum nicht zumuten.

Hatten Sie den überhaupt mit einem solchen Ansturm auf die Karten gerechnet?

Nein, mit einer derart großen Nachfrage, die wir nicht annähernd erfüllen können, habe ich nicht gerechnet. Und auch nicht damit, dass die ganze Saison so früh ausverkauft ist.

Gibt es auch Nachfragen von Künstlern, die jetzt bei Ihnen auftreten wollen?

Ja, auch die Nachfrage von Künstlern, die hier auftreten wollen, ist groß.

Hat sich damit auch der Wettbewerb um die Musiker verändert?

Das kann ich nicht wirklich beurteilen. Ich kann nur sagen, dass die Laeiszhalle, die wir ja auch verantworten, erstaunlich gut gebucht ist, obwohl die ganze Aufmerksamkeit der klassischen Musik momentan der Elbphilharmonie gilt.

Viele Hamburger haben befürchtet, dass die Laeiszhalle der große Verlierer des Elbphilharmonie-Baus werden wird.

Die Laeiszhalle ist kein Verlierer, weil sie nach wie vor eines der schönsten Konzerthäuser Deutschlands ist. Und sie hat mit den Hamburger Symphonikern ein Residenz-Orchester, das dort fast alle Konzerte machen wird. Außerdem buchen alle wichtigen Konzertveranstalter nach wie vor dort. Aber natürlich ist auch klar, dass weniger hochkarätige Künstler und große Orchester-Gastspiele in die Laeiszhalle kommen werden, denn die wollen jetzt in die Elbphilharmonie.

Muss die Laeiszhalle ein anderes Profil entwickeln?

Ja, sie wird ein breiteres und ein regionaleres Profil bekommen, mehr Jazz und Pop als Klassik. Aber ich glaube an die Laeiszhalle, zumal wir Bundesmittel für eine größere Renovierung bekommen haben – wir können in drei Jahren beginnen

Wie groß ist die Investitionssumme?

Rund 20 Millionen Euro, die eine Hälfte kommt vom Bund, die andere von der Stadt. Damit werden wir die altehrwürdige Halle an vielen Stellen entstauben und sie wieder auf Hochglanz bringen.

Die derzeitige Fokussierung der Musikwelt auf die Elbphilharmonie bezieht auch Ihre Person mit ein. Schlafen Sie noch gut?

Ich schlafe besser denn je, denn jetzt kann ich ja endlich mal liefern.

Also hat es Sie eher belastet, als Sie nicht liefern konnten?

Ja, gerade in der Zeit der großen Streitereien zwischen der Baufirma Hochtief und der Stadt. Wenn ein Bauprojekt nicht läuft, dann bekommt auch ein Intendant Probleme – obwohl er mit der baulichen Umsetzung gar nicht viel zu tun hat.

Sie spielen auf die Atmosphäre in der Stadt an?

Ja, es lief einfach nicht rund. Und das macht sich dann auch in anderen, sogar in künstlerischen Bereichen bemerkbar. Das hat sich jetzt glücklicherweise komplett gedreht. Die ganze Welt ist begeistert – und die Hamburger auch.

Um diese Stimmung zu erhalten, würden ein paar mehr Eintrittskarten allerdings nicht schaden…

Das stimmt, aber was immer wir auf den Markt schmeißen, ist nach zwei Stunden ausverkauft. Und zwar weltweit. Das ist eine neue Herausforderung, gerade dann, wenn wir garantieren wollen, dass ein Teil der Karten in der Hamburger Region bleibt.

Damit die Elbphilharmonie das angekündigte Haus für alle bleibt.

Genau. Jetzt warten wir erst einmal ab, ob diese enorme Nachfrage anhält und überlegen uns darüber hinaus Möglichkeiten, wie man unterschiedliche Zugangswege zu den Karten schaffen könnte.

Das bedeutet, es wird ein regionales Ticketing geben?

Das kann ich so genau noch nicht sagen, aber es wäre zumindest eine Möglichkeit. Denn so schön es ist, dass wir auf der ganzen Welt gefragt sind, ein Konzerthaus lebt nur, wenn es ein treues lokales Stammpublikum hat, das auch die Möglichkeit hat, verlässlich an Karten zu gelangen. Die Elbphilharmonie soll kein Ufo sein, das zufällig in der Hansestadt gelandet ist, sondern ein Aushängeschild, mit dem sich die Hamburger identifizieren können. Immerhin haben sie auch dafür bezahlt. Hamburg und die Metropolregion kommen für mich an erster Stelle.

Auch das Schleswig-Holstein Musik Festival wird in diesem Jahr bei Ihnen zu Gast sein. Wie viele Konzerte hat das SHMF gebucht?

Sieben Konzerte. Das SHMF muss ja immer aufpassen, wie viel es in Hamburg macht. Da wird von schleswig-holsteinischer Seite sehr genau drauf geachtet. Das SHMF hat schon früher in Hamburg für die Sommerhighlights gesorgt und das wird auch in Zukunft so bleiben. Ich glaube, dass die Konzerte des SHMF in der Elbphilharmonie innerhalb kürzester Zeit ausverkauft sein werden.

Würden Sie gern mehr SHMF-Konzerte in Hamburg haben?

Ein paar mehr Konzerte dürften es schon gern sein, auch wenn es Schleswig-Holstein Musik Festival heißt. Wir sind da sehr offen, denn das Programm ist absolut auf dem Niveau, auf dem sich das Haus gerne sieht.

Das muss sich das SHMF aber auch leisten können. Wie teuer ist denn die Miete im Großen Saal?

Die kostet zwischen 10.000 und 20.000 Euro. Das hängt davon ab, wie hoch die Eintrittspreise sind. Wenn man dazu eine sozialverträgliche Preisgestaltung haben will, ist es schwierig, auf eine schwarze Null zu kommen – oder sogar Geld zu verdienen. Deshalb sind wir froh über die öffentlichen Zuwendungen und die Unterstützung von Sponsoren und Förderern. So können wir ermöglichen, dass die Eintrittspreise bezahlbar bleiben. Wie gesagt: Die Elbphilharmonie soll ein Haus für alle sein.

Sie sind seit über neun Jahren in Hamburg, mussten lange auf die Eröffnung Ihres Konzerthauses warten. Wie oft wollten Sie zwischendurch hinschmeißen?

Ganz am Anfang, als mit dem Bau begonnen wurde, hatte ich ernsthafte Zweifel, ob das wirklich die Aufgabe sein soll, für die ich damals das wunderbare Wiener Konzerthaus verlassen habe. Ich habe dann aber entschieden, dass die Elbphilharmonie das Warten wert ist. Ich hätte nichts gegen eine frühere Eröffnung gehabt, aber ich habe seitdem auch viel gelernt.

Zum Beispiel, wie man ein Konzerthaus baut.

Ja, aber nicht nur. Auch, wie man Krisen managt, dazu einiges über bautechnische Fragen, von der Statik bis hin zur Auswahl der richtigen Parkautomaten. Und ich bin viel dichter an der Politik dran, als während meiner früheren Tätigkeiten. Diese Erfahrungen möchte ich alle nicht missen. Aber jetzt habe ich erst einmal genug vom Bauen.

Und was haben Sie bis zur Eröffnung noch zu tun?

Das ist ein Wettlauf mit der Zeit. Es gibt viele kleine Dinge, die noch nicht endgültig geklärt sind – von der Lautstärke des Klingelsignals nach der Pause bis zur Beleuchtung der Foyers. Auch die internen Abläufe müssen noch festgelegt werden, zum Beispiel, wann und wie die Orchester die Bühne betreten. Auch da habe ich gelernt: Vieles von dem, was in der Theorie gut klingt, funktioniert praktisch nicht. Mir wird bis zur Eröffnung gewiss nicht langweilig werden.

Seit September 2007 ist der Wiener Christoph Lieben-Seutter als Generalintendant mit der Leitung der Laeiszhalle und den Vorbereitungsarbeiten für Hamburgs neue Elbphilharmonie betraut. Lieben-Seutterwurde 1964 in Wien geboren und war nach seinem Abitur einige Jahre in der Computerindustrie tätig. 1988 wurde er von Alexander Pereira als Direktionsassistent an das Wiener Konzerthaus engagiert, wo er ab 1991 als Betriebsdirektor tätig war. 1993 wechselte er als Referent des Intendanten an das Opernhaus Zürich, von wo er 1996 zurück nach Wien berufen wurde, um die Leitung der Wiener Konzerthausgesellschaft sowie des Festivals Wien Modern zu übernehmen. Christoph Lieben-Seutter ist verheiratet und Vater von drei Kindern.

von Martin Schulte

erstellt am 07.Jan.2017 | 10:00 Uhr