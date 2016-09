Staugarantie inklusive : Interaktive Baustellenübersicht: Hier droht Hamburg in diesem Herbst das Verkehrschaos

Vom 17. September bis 10. Oktober zwischen Anschlussstellen (AS) Othmarschen und Volkspark zwei verengte statt drei Fahrstreifen wegen Fahrbahnsanierung; Tempo 60. Die Auffahrt der AS Othmarschen ist während der gesamten Dauer gesperrt. An der AS Bahrenfeld sind bis 1. Oktober sowohl die Ausfahrt als auch die Auffahrt gesperrt; es gilt die Umleitung U 31. Ab 1. Oktober ist die Ausfahrt Bahrenfeld wieder geöffnet.