Hamburger Landgericht : Haftstrafe für Stiefvater von Baby Lara Mia

Die dreijährige Yagmur war am 18. Dezember 2013 in der Wohnung ihrer Eltern Melek und Hüseyin Y. in Hamburg-Mümmelmannsberg an einem Leberriss innerlich verblutet. Das Kind wurde von seiner Mutter über viele Monate so schwer misshandelt, dass es schließlich starb. An dem Körper der Dreijährigen fanden sich mehr als 80 Hämatome und Quetschungen. Das Landgericht Hamburg verurteilte Yagmurs Mutter Ende November 2014 wegen Mordes zu einer lebenslangen Haft. Der Vater muss für viereinhalb Jahre ins Gefängnis, weil er sein Kind nicht schützte.

In der Kritik stehen aber auch die zuständigen Jugendämter. Weil die Eltern überfordert waren, kam Yagmur sofort nach der Geburt 2010 in die Obhut des Jugendamtes. Dieses brachte das Mädchen in einer Pflegefamilie unter. Mitte 2013 fiel die Entscheidung, dass Yagmur bei ihren leiblichen Eltern leben durfte - obwohl es schon vorher den Verdacht gab, dass das Mädchen dort misshandelt wurde. Es gab offenbar viele Warnhinweise, die von den Mitarbeitern in den Jugendämtern nicht richtig bewertet wurden – teils auch, weil die Zuständigkeiten häufig wechselten. Zum Todeszeitpunkt war das Bezirksamt Mitte zuständig. Vorher hatten die Bezirksämter Eimsbüttel und Bergedorf mit dem Fall zu tun.