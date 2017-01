Hamburg-Niendorf : Fußgänger von Linienbus erfasst und tödlich verletzt

Hamburg | Ein 66-jähriger Fußgänger ist in Hamburg-Niendorf von einem Linienbus erfasst und tödlich verletzt worden. Der Mann sei am Montagabend vor dem anfahrenden Bus auf die Straße gelaufen, teilte ein Sprecher der Polizei am Dienstag mit.

Der Fahrer des Linienbusses konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern, der 66-Jährige wurde durch die Wucht des Aufpralls an den Straßenrand geschleudert. Er erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Der Busfahrer erlitt einen Schock.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?

von dpa

erstellt am 03.Jan.2017 | 08:17 Uhr

