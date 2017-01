U2, U3, U4 : Feuer in Schaltschrank: U-Bahnverkehr in Hamburg unterbrochen

1 von 1 Foto: Daniel Reinhardt 1 von 1

Hamburg | Wegen eines Feuers im Hamburger U-Bahnhof Berliner Tor ist am Dienstag der Verkehr auf den Linien U2/U4 und U3 unterbrochen worden. Es habe ein Kabelschrank einer Signalanlage gebrannt, sagte ein Feuerwehrsprecher. Die Flammen seien gelöscht worden. Menschen waren nicht in Gefahr. Der verrauchte U-Bahnhof musste belüftet werden.

Der U-Bahnverkehr wurde unterbrochen und sollte in dem betroffenen Innenstadtbereich erst am Mittwochmorgen wieder aufgenommen werden, wie ein Sprecher der Hamburger Hochbahn sagte. Zunächst müssten die beschädigten Schalter repariert werden.

Zeitgleich sollte im benachbarten Stadtteil Hammerbrook eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft werden. Darum kam der Ersatzverkehr mit Bussen in dem Bereich in Richtung Osten nicht in Gang. „Die ganze Stadt steht“, sagte ein Sprecher der Hochbahn. Er bat Fahrgäste, möglichst auf die U-Bahnlinie U1 und die S-Bahn auszuweichen.

von dpa

erstellt am 10.Jan.2017 | 19:13 Uhr

