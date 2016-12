Hamburg : Feuer in Fahrschule - eine Person mit Rauchgasvergiftung

1 von 1 Foto: Sebastian Peters 1 von 1

Hamburg | Am Sonntagabend wurde die Feuerwehr Hamburg in die Straße „Zur Seehafenbrücke“ gerufen. Dort brannte die örtliche Fahrschule. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hat die Polizei Hamburg bereits das Haus evakuiert und die Bewohner somit in Sicherheit gebracht. Eine Person, die genau über der Fahrschule wohnt, wurde mit dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht.

Warum die Fahrschule in Flammen aufging, ist unklar. Angeblich soll ein Stein in der Fahrschule gefunden worden sein. Dazu passen auch die Brandspuren im Tresenbereich. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

von Sebastian Peters

erstellt am 26.Dez.2016 | 11:39 Uhr

