Luxus-Immobilien und Westin-Hotel : Exklusives Wohnen zum exklusiven Preis in der Elbphilharmonie

Hamburg | Noch gibt es rund ein Drittel der 44 Nobel-Wohnungen in der Elbphilharmonie zum Kauf. Das ist die gute Nachricht, die aber schnell getrübt wird, denn die Quadratmeterpreise kosten zwischen 15.000 und 25.000 Euro. Angesichts dieser Größenordnung wird eine Nacht im Westin-Hotel schnell zum Schnäppchen – und zweifelsfrei zu einem großartigen Erlebnis.

Die am Mittwochabend mit dem weltweit viel beachteten Eröffnungskonzert in aller Welt gefeierte Elbphilharmonie ist längst nicht nur ein Konzerttempel: Immobilien, Hotel und Gaststätten sowie die Plaza als Erst-Pilgerstätte stehen ebenfalls im vielschichtigen Angebot. Mit billigem Plaza-Besuch und Immobilienpreisen, die für Normalos in den Sphären liegen, die auch der Klangkörper erreicht.

„Hoch über der Hansestadt zu thronen und den für alle Zeiten unverbaubaren 270 Grad-Ausblick zu genießen ist überwältigend“, steht über der Offerte von Engel & Völkers, die die Luxuswohnungen exklusiv zum exklusiven Preis anbieten. Und so ist es kein Wunder, dass im Gegensatz zur übrigen Hamburger Immobilien-Szene die teuersten Wohnungen in der Elbphilharmonie noch nicht verkauft sind.

Die noch freien Immobilien bewegen sich zwischen 160 und 400 Quadratmetern, was am Ende einen Kaufpreis zwischen zwei und 10 Millionen Euro bedeutet. Dafür gibt es dann auch eine Wohnung mit den 400 Quadratmetern über zwei Etagen im 25. und 26. Stock, inklusive Rundumblick.

Den gibt es so nicht im Westin-Hotel, das seit Anfang November geöffnet ist. Dieses bietet ebenfalls spektakuläre Aussichten, je nach Lage der Zimmer mit Stadt- oder Hafenblick, was bei der Buchung beachtet werden sollte. „Übernachten Sie in einzigartiger Atmosphäre, an einem Wohlfühlort am Tor zur Welt“, heißt es im Werbeslogan.

Entworfen hat das Hotel der Designer Tassilo Bost, eher im schlichten Luxus, ohne Schnickschnack in den 205 Zimmern und 39 Suites. „Wir wollen ein Ruhepol sein und puristischen Luxus bieten“, sagt die Hoteldirektorin Dagmar Zechmann.

Die Zimmer und Suiten liegen je nach Lage und Nachfrage zwischen 247 und bis zu über 1000 Euro pro Nacht. Die Nachfrage ist groß. Wer aber beispielsweise in der nächsten Woche hier übernachten möchte, hat durchaus noch Chancen.

Die Zimmer sind cremefarben gehalten, mit offener Wand zum Bad- und Toilettenbereich. Allerdings ermöglicht ein Rollo den Blick auf unliebsame Tätigkeiten nebenan. Der Anspruch des Westin geht in Richtung Luxushotel. Die Lage entspricht diesem Anspruch, der Frühstücksraum allerdings bleibt dahinter zurück.

Auch das Restaurant mit angrenzendem Bar- und Lounge-Bereich im 5. Obergeschoss bietet keinesfalls den atemberaubenden Blick über den Hafen. Letztlich gilt das auch für die Kneipe „Störtenbeker“, einem eher rustikalen Biertempel mit begrenzter Sicht in der 6. Etage. In der 8. Etage liegt das „Deck & Deli“, das für die Besucher der Plaza gedacht ist und einen schönen Ausblick beinhaltet.

Wer ein Zimmer in dem Hotel bucht, tut dies eben nicht für das Frühstück oder den Drink an der Bar. Stattdessen punktet das Westin mit dem Ambiente, dem spektakulären Ausblick und dem Gefühl einmal in der Elbphilharmonie übernachtet zu haben.

von Wolfgang Stephan

erstellt am 13.Jan.2017 | 15:34 Uhr