11. Januar in Hamburg : Eröffnung der Elbphilharmonie: Diese Promis feiern mit

Hamburg | 2100 Gäste sind zur großen Eröffnungsfeier der Elbphilharmonie am Mittwoch in Hamburg eingeladen. 1100 von ihnen wurde eingeladen, 1000 Tickets wurden verlost. Die glücklichen Gewinner werden auf einige Prominente treffen.

Nach knapp zehn Jahren Bauzeit ist die Eröffnung des inzwischen liebevoll „Elphi“ genannten Bauwerks eine der wichtigsten Veranstaltungen des Jahres in Hamburg.

Unter der Leitung von Chefdirigent Thomas Hengelbrock spielt das NDR Elbphilharmonie Orchester das Eröffnungskonzert. Auf dem Programm steht eine musikalische Reise von der Renaissance bis zur Gegenwart und eine Uraufführung von Wolfgang Rihm.

Ein Auszug aus der Gästeliste:

Bundeskanzlerin

Seit Jahren ist Bundeskanzlerin Angela Merkel Stammgast bei den Bayreuther Festspielen. Auch internationale Opern-Eröffnungen stehen auf ihrem Programm: 2008 sorgte Merkel mit ihrem tiefen Dekolleté für viele Diskussionen. Wieviel Haut darf eine Kanzlerin zeigen? Was Merkel am Mittwoch tragen wird, bleibt abzuwarten – ebenso ob sie von ihrem Mann Joachim Sauer begleitet wird. Immerhin gibt die Kanzlerin auf ihrer Homepage an, die klassische Musik sei eine der gemeinsamen Interessen der beiden Eheleute.

Bundespräsident

Bundespräsident Joachim Gauck wird eine von drei Festreden halten. Auch er ist bekennender Klassik-Fan.

Bürgermeister

Als Hamburgs Oberbürgermeister ist selbstverständlich auch Olaf Scholz bei der Eröffnung dabei. Er zeigte sich bereits bei der inoffiziellen Eröffnung besonders stolz: „Die Elbphilharmonie ist ein Haus für alle. Sie wird das Parlament der Musikstadt Hamburg, ein Konzerthaus, das die Welt begeistern wird. Ich freue mich auf jeden einzelnen Ton.“ Möglicherweise wird Scholz von seiner Frau Britta Ernst begleitet. Sie ist die Bildungsministerin Schleswig-Holsteins.

Auch die ehemaligen Bürgermeister Hans-Ulrich Klose (SPD), Klaus von Dohnanyi (SPD), Ortwin Runde (SPD), Ole von Beust (CDU) und Christoph Ahlhaus (CDU) sind eingeladen.

Die Erbauer

Alexander Gérard und Jana Marko waren die Ideengeber. Neben ihnen werden auch die Architekten Pierre de Meuron, Jacques Herzog und Ascan Mergenthaler, sowie der japanische Akustiker Yasuhisa Toyota und Hochtief-Chef Marcelino Fernández Verdes an den Feierlichkeiten teilnehmen.

Aus dem Kultur- und Medienbereich werden zahlreiche Promis erwartet:

Thomas Hampson

Seine Stimme bezeichnen viele als schönster Bariton der Welt: Thomas Hampson wird am 25. Januar selbst auf der Bühne der Elbphilharmonie stehen.

John Neumeier

Wenn man an Kultur und Hamburg denkt, fällt vielen als erstes John Neumeier und dessen Ballett ein. Natürlich will auch er sehen, wie die Elbphilharmonie eröffnet wird.

Sasha Waltz

Ihre gefeierte Tanzcompagnie ist bereits in der Elphi aufgetreten: Choreografin Sasha Waltz lud am 4. Januar bereits zu einer choreografischen und musikalischen Raumerkundung der Foyers des neuen Konzerthauses.

Jörg Widmann

Jörg Widmann ist einer der bekanntesten zeitgenössischen Komponisten. Er hat das Eröffnungswerk für den ersten Auftritt des Philharmonischen Staatsorchesters Hamburg geschrieben, das am 13. Januar uraufgeführt wird.

Fatih Akin

Der Regisseur ist festes Mitglied der Hamburger Kulturszene.

Hannelore Hoger

Die Schauspielerin Hannelore Hoger wurde vor allem durch ihre Rolle als Bella Block bekannt. Für eine Folge ermittelte die Kommissarin vor sechs Jahren bereits auf der Baustelle der Elphi.

Charly Hübner

Charly Hübner (zweiter von links) hat bislang nur vor der Elphi posiert – zum Beispiel beim Fototermin für seinen neuen Film „Magical Mystery“, der im Sommer 2017 in die Kinos kommt. Am Mittwoch wird er die Elbphilharmonie dann auch von Innen sehen.

Armin Mueller-Stahl

Armin Mueller-Stahl ist ein Multi-Talent: Er ist Schauspieler, Maler, Schriftsteller und Musiker. Er spielt Violine und Klavier.

Moderatorinnen:

Barbara Schöneberger führt durch die Eröffnungsfeier. Außerdem kommen die Moderatorinnen Sandra Maischberger, Caren Miosga und Anne Will.

Sport:

Klassik trifft Sport: Der Präsident des spanischen Fußball-Rekordmeisters Real Madrid, Florentino Pérez, wird zur Eröffnung der Elbphilharmonie nach Hamburg kommen. Das bestätigte die Hamburger Kulturbehörde. Der 69-jährige Pérez ist Chef des spanischen Bauunternehmens Grupo ACS, das wiederum Mehrheitsaktionär beim Bauunternehmen Hochtief ist, das die Elbphilharmonie gebaut hat.

Mit großen Stadien kennt sich Uwe Seeler aus, auch der HSV-Liebling und Ehrenbürger darf bei der Eröffnung nicht fehlen.

Wer keine Einladung bekommt, kann die Eröffnung der Elbphilharmonie trotzdem verfolgen: Das Eröffnungskonzert wird auf verschiedenen Kanälen übertragen. Der NDR beginnt mit der Übertragung des Festakts vom Roten Teppich ab 18.30 Uhr, ab 20.15 Uhr wird im Fernsehen zudem das Konzert gezeigt. Ein 360-Grad-Video vom Konzert ist außerdem live auf dem Youtube-Kanal der Elbphilharmonie zu sehen - über diesen Link gelangen Sie dorthin.

An beiden Eröffnungstagen gibt es zudem eine weitere Möglichkeit, das Konzert zu sehen: Der Kaispeicher, die Fassade und die Plaza werden während des Eröffnungskonzerts zur Leinwand eines Licht- und Farbenspiels. Die Musik, die im Großen Saal erklingt, wird in Echtzeit in Farben und Formen übersetzt, die auf das Gebäude projiziert werden. Die Lichtinszenierung ist von Süden und Westen aus zu sehen. Die Musik zum Bild kann über den Radio-Livestream des NDR gehört werden, kündigen die Veranstalter an.

(mit dpa)

von Christina Norden

erstellt am 09.Jan.2017 | 13:02 Uhr