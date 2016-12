Verhandlung in Leipzig : Elbvertiefung: Urteil fällt am 9. Februar

1 von 1 Foto: Daniel Bockwoldt 1 von 1

Leipzig/Hamburg | Das Urteil im Streit um die Elbvertiefung fällt am 9. Februar. Das hat das Bundesverwaltungsgericht am Mittag nach Ende der dreitägigen mündlichen Verhandlung in Leipzig angekündigt. „Wir müssen uns diese Zeit noch nehmen, um die Argumente zu gewichten“, sagte der Vorsitzende Richter Rüdiger Nolte.

Hamburg will die Elbfahrrinne bis zur Mündung vertiefen und verbreitern, damit auch weiterhin die größten Containerschiffe den Hafen erreichen können. Dagegen klagen die Umweltverbände BUND und NABU mit Unterstützung des WWF. Sie befürchten irreparable Schäden für Tier- und Pflanzenwelt an der Unterelbe.

Anders als erwartet ließ Nolte in seinen abschließenden Äußerungen keine Tendenz erkennen, ob das Gericht dem Fahrrinnenausbau zustimmen wird oder nicht. Hamburg und der Bund wollen die Fahrrinne zwischen dem Hafen und der Mündung tiefer und breiter machen. Umweltschutzverbände befürchten irreparable Schäden für die Natur und haben gegen den Plan geklagt. Der Ausbau würde zwei Jahre dauern und soll rund 660 Millionen Euro kosten.

von Markus Lorenz

erstellt am 21.Dez.2016 | 14:29 Uhr