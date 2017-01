Hamburg : Das lange Warten hat ein Ende - Scholz kürt Brosda zum Kultursenator

1 von 1 Foto: Axel Heimken 1 von 1

Hamburg | Olaf Scholz spart nicht mit Vorschusslorbeeren, als er den neuen Kultursenator der Hansestadt vorstellt. „Carsten Brosda genießt bei Hamburgs Kulturschaffenden einen hervorragenden Ruf“, sagt der Hamburger Bürgermeister im Rathaus. „Er ist für sie ein kompetenter Ansprechpartner, der zugleich über eine fundierte Verwaltungserfahrung verfügt. Mit seiner bisherigen Arbeit in der Kulturbehörde hat er dies im zurückliegenden Jahr unter Beweis gestellt.“

Scholz hatte sich die Suche nach einer geeigneten Kandidatin nicht leicht gemacht. Vorgängerin Barbara Kisseler war schon vor ihrem Tod lange krank und konnte das Amt nicht mehr ausüben. Sie genoss hohen Respekt, nicht nur in der Hamburger Kulturszene, sondern auch im Senat und bei Scholz persönlich. Nach den Spielregeln des Senats kam eigentlich nur eine Frau als Nachfolgerin in Frage. Abgesehen von einem kurzen Zwischenspiel in der Amtszeit des CDU-Bürgermeisters Christoph Ahlhaus 2010/11 liegt es schon mehr als 25 Jahre zurück, dass ein Mann dieses Amt ausübte, damals der FDP-Politiker Ingo von Münch.

Oft nahmen sehr profilierte Frauen den Stuhl der Hamburger Kultursenatorin ein, die auch bundesweit einen guten Namen hatten, so wie Helga Schuchardt, Christina Weiss oder Karin von Welck. Ein ähnliches Kaliber hat Scholz offenbar dieses Mal nicht finden können.

Entsprechend fiel die Kritik aus der Opposition aus. „Einmal mehr hat Scholz viel angekündigt und am Ende die einfallsloseste Entscheidung getroffen, die es gab“, ätzt CDU-Fraktionschef André Trepoll. „In Wahrheit ist diese Besetzung eine Verlegenheitslösung, weil es Olaf Scholz nicht gelungen ist, seine eigenen Ansprüche in die Tat umzusetzen.“ Brosda tritt mit dem Makel an, als zweite Wahl zu gelten - weil er ein Mann ist. Das ist nicht unbedingt fair. Brosda hat in der Hamburger Kulturszene eine guten Ruf, kennt sich aus und ist ein erfahrener Verwalter. Im Hamburger Senat sind nun vier Frauen und acht Männer vertreten. Die angestrebte Quote wird deutlich verfehlt.

Mit der ehemaligen Justizsenatorin Jana Schiedek (SPD) als neuer Kultur-Staatsrätin ist immerhin noch eine Frau in der Behördenspitze präsent. Die CDU stört eher ein anderer Punkt. „Beendet ist die Tradition des parteilosen Kultursenators mit hoher fachlicher Kompetenz“, sagt Trepoll. Stattdessen habe Scholz die Posten mit langjährigen Vertrauten besetzt. Für Scholz ist die Kulturpolitik nicht ein Ressort der zweiten Reihe.

Auch wenn er selbst nicht als eifriger Theatergänger oder Konzertbesucher aufgefallen ist, so weiß er doch, dass sich Hamburg im Wettbewerb der Metropolregionen mit einem breiten und attraktiven Kulturangebot positionieren muss. Seit der Einweihung der Elbphilharmonie beherbergt die Hansestadt gar ein Konzerthaus auf Weltniveau. Die dahinter stehende Ambition muss der neue Kultursenator nun mit Leben füllen - ohne die „kleine Kultur“ aus den Augen zu verlieren.

So sieht es der neue Senator auch selbst. „Eine Zeit vielfältiger kultureller Impulse und der weiteren Profilierung der Kulturstadt Hamburg liegt vor uns“, sagte er bei seiner Vorstellung. „Angesichts der aktuellen Unübersichtlichkeiten überall auf der Welt ist schon jetzt eine Hinwendung zu Fragen des Sinns und der Orientierung spürbar. Kultur kann dafür auch in Hamburg - von der Elbphilharmonie bis zur Stadtteilinitiative - Orte und Gelegenheiten schaffen.“

von Eckart Gienke, dpa

erstellt am 27.Jan.2017 | 17:37 Uhr