Hambugrer Landgericht : Angeklagter greift Zeugin im Gerichtssaal an und verletzt sie

Hamburg | Ein 39 Jahre alter Angeklagter hat beim Auftakt eines Berufungsprozesses vor dem Hamburger Landgericht seine frühere Freundin angegriffen und verletzt. Die 25-Jährige sagte am Dienstag gerade als Zeugin aus, als der Mann plötzlich aufsprang, sie attackierte und mit einem Gegenstand am Hals verletzte, wie die Polizei mitteilte. Um was für einen Gegenstand es sich handelte, war zunächst unklar. Der Angeklagte war aus dem Untersuchungsgefängnis in den Gerichtssaal geführt worden. Der Staatsanwalt, der der Zeugin zu Hilfe eilte, wurde den Angaben zufolge leicht verletzt. Es handele sich um eine oberflächliche Schnittverletzung, sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft, Nana Frombach. „Sowohl die Zeugin als auch der Staatsanwalt konnten nach ambulanter Behandlung vor Ort wieder entlassen werden“, hieß es von der Polizei.

Auch der Angeklagte selbst zog sich Verletzungen zu. Er kam auf die Krankenstation des Untersuchungsgefängnisses. Ein Gerichtssprecher erklärte, ersten Erkenntnissen zufolge solle es sich um Schnittverletzungen handeln. Im Gerichtssaal sei Alarm ausgelöst worden.

Rechtsanwalt Wolfgang Stenz, der die Zeugin als Nebenklägerin vertritt, schilderte den Angriff des Angeklagten so: „Er kletterte von seinem Sitz über den vor ihm befindlichen Tisch, trat von hinten an die Zeugin heran, stach auf sie ein und - in irgendeiner Form wurde das unterbrochen - ging in ein Würgen über.“ Der 39-Jährige habe die Frau mit beiden Händen gewürgt, „wie ein Schraubstock“, und sie vom Zeugenstuhl durch den Saal geschleift. Seine Mandantin habe eine blutende Schnittverletzung zwischen Hals und Ohr erlitten. Staatsanwalt, Verteidiger und Wachleute seien dazwischen gegangen.

Der Angeklagte habe auch den Staatsanwalt schwer am Hals verletzt, sagte Stenz. Der 39-Jährige habe bei dem Angriff „wie eine Maschine“ gewirkt. Auch der Angeklagte selbst habe eine Verletzung am Hals gehabt. Besonders schockiert zeigte sich der Anwalt über das Verhalten der Familie des Angeklagten. Dessen Brüder hätten ihn, den Vertreter der Nebenklägerin, bedroht und gesagt, sie würden ihn ermorden. Deswegen werde es ein Strafverfahren gegen die Brüder geben, sagte Stenz.

Der 39-Jährige steht vor Gericht, weil er laut Anklage seiner früheren Partnerin mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben soll. Er muss sich unter anderem wegen Bedrohung und gefährlicher Körperverletzung verantworten. In erster Instanz war der Angeklagte zu einem Jahr und vier Monaten Haft verurteilt worden.

Außerdem soll er der Frau gedroht haben, er werde wieder „durchdrehen“ - damit soll er nach Darstellung der Staatsanwaltschaft auf seine frühere Verurteilung wegen Mordes angespielt haben. Nach Angaben von Oberstaatsanwältin Frombach hatte er am 4. Februar 2001 den Partner seiner damaligen Lebensgefährtin getötet. Am 4. Juli 2002 war er wegen Mordes zu zwölf Jahren Haft verurteilt worden. Ob der aktuelle Prozess gegen den 39-Jährigen wie ursprünglich geplant am nächsten Montag fortgesetzt werden kann, war nach Angaben eines Gerichtssprechers noch unklar.

