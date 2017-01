Jan Hamester : „Abbruch“: Weltumsegler aus Hamburg muss seinen Rekordversuch beenden

1 von 1 Foto: Jan Hamester/Facebook 1 von 1

Hamburg/Brasilien | Für ihn ist es das Ende eines Traumes: Der Extremsegler Jan Hamester aus Hamburg wollte die Welt umsegeln – nonstop und vielleicht sogar als schnellster Mensch auf einem 40 Fuß langen Boot. Doch daraus wird nichts. Eine seit Wochen nicht abklingende Verletzung am Bein zwingt den Sportler jetzt zur Aufgabe.

Auf der Facebookseite des Segelprojektes schreibt Hamesters Partnerin Mirjam Boumans:

Abbruch ...

Schweren Herzens musste Jan gestern die Entscheidung treffen, endgültig abzubrechen und einen Hafen anzulaufen. Die Wunde am Bein macht wieder große Probleme und er fühlt sich einfach nicht fit. Dazu kommt, dass er in den Mast müsste, um die Mittelwanten zu prüfen, die sich anscheinend gelockert haben. Das ist in diesem physisch desolaten Zustand auf See leider unmöglich.

Er steuert jetzt einen Hafen im Rio Paraiba an, und damit ist die Weltumseglung vorbei, bevor sie überhaupt richtig angefangen hat. Jan muss sich erst einmal von der Enttäuschung erholen, und vor allem wieder gesund werden, und dann überlegen wir uns einen Plan für die Rücküberführung.

Was war passiert? Bereits seit längerer Zeit quält den Segler eine Verletzung am linken Bein. Eine Wunde hat sich mitten auf dem Atlantik entzündet. Der Unterschenkel schwoll auf doppelte Dicke an. Die passenden Antibiotika waren aber nicht an Bord und so setzte Hamester mehrfach einen Funkruf an alle Schiffe, die sich im Funkbereich befanden ab. Erfolglos – auf dem Äquator herrschte wenig Verkehr. Schließlich gelang die Kontaktaufnahme mit einem unter der Flagge der Türkei fahrenden Frachtschiff. Die Besatzung ließ einen kleinen Container mit Antibiotika und passenden Verbandsmaterialien zu Wasser. Danach steuerte der Segler die Inselgruppe um Fernando de Noronha, östlich von Brasilien an, um für alle Fälle in Landnähe und medizinischer Reichweite zu sein.

Nahe der Inselgruppe dümpelnd, versorgte Hamester tagelang sein Bein. Anlegen oder gar an Land gehen, durfte er nicht. Dann wäre der Nonstop-Rekordversuch laut Regelwerk gescheitert gewesen. Hamester hatte offenbar Glück. Die Behandlung wirkte und er machte sich Anfang Januar wieder auf den Weg. Für den Anfang wählte der Hamburger zur Sicherheit einen Kurs in Landnähe. Die richtige Entscheidung, wie sich schnell zeigte. Schon kurze Zeit später machte die Verletzung wieder Probleme. Dazu kamen notwendige Reparaturen, für die Hamester in den Mast des Bootes klettern muss. In angeschlagenem Zustand war das aber unmöglich.

Hamester traf die unausweichliche Entscheidung: Abbruch. Er steuerte den Rio Paraiba, einen Fluss in Brasilien, an. Sein wichtigstes Ziel ist jetzt die Genesung des Beines.

Am Montag ein Update nach dem Arztbesuch:

Damit endet sein Abenteuer, das vor fast zwei Monaten begann. Hamester startete vor der Insel Quessant, nahe Brest. Dort liegt die imaginäre Startlinie für alle, die versuchen den Einhandrekord um die Welt zu knacken. Der abgesteckte Kurs sollte ihn einmal um den Erdball führen. Wie genau der Plan aussah, hat der Paradiesvogel shz.de vorab erzählt.

Doch schon kurz nach dem Start stellten sich die ersten Probleme ein. Das Wetter spielte nicht mit und Hamester musste einem Sturmtief ausweichen. Vor der Straße von Gibraltar fuhr er, anders als die übliche Südroute es vorsieht, einen großen Ost-Bogen. Auf Höhe des Senegals führte die Route dann westwärts durch die Inselgruppe der Kap Verden. Der Kurs danach: Tagelang Süd. Auf Höhe des Äquators dann der Rückschlag und die Verletzung am Bein. Den von Jan Hamester bis dato zurückgelegten Seeweg zeigt der Tracker.

von Soenke Schierer

erstellt am 09.Jan.2017 | 16:14 Uhr