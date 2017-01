Hamburg : 55-Jähriger von S-Bahn erfasst – Lebensgefahr

Hamburg | Ein Mann ist am Montagabend am Hamburger S-Bahnhof Hochkamp von einer S-Bahn angefahren und lebensgefährlich verletzt worden. Der 55-Jährige sei offenbar betrunken am Gleis entlang getorkelt und dann ins Gleisbett gefallen, sagte ein Sprecher der Bundespolizei am Dienstagmorgen. Es sei ihm nicht gelungen, sich aus eigener Kraft wieder auf den Bahnsteig zu ziehen.

Eine einfahrende S-Bahn erfasste den Mann, weil der Zugführer nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte. Der Zug überrollte den 55-Jährigen zwar nicht, drückte ihn jedoch zur Seite, wie ein Feuerwehrsprecher erklärte. Er erlitt lebensgefährliche Verletzungen und musste ins Krankenhaus. Der S-Bahnverkehr wurde auf der Strecke zeitweise gesperrt.

von dpa

erstellt am 10.Jan.2017 | 07:09 Uhr

