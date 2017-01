Hamburg : 16-Jähriger stößt Frau ins Gleisbett – Polizei sucht Zeugen

1 von 1 Foto: Bodo Marks 1 von 1

Hamburg | Ein 16 Jahre alter Taschendieb hat in der Nacht zum Mittwoch eine Frau an der Hamburger S-Bahnstation Reeperbahn bestohlen und ins Gleisbett gestoßen. Die 34-Jährige sei mit dem Hinterkopf auf einer Schiene aufgeschlagen und habe sich eine Platzwunde am Kopf zugezogen, teilte die Polizei mit. Sie kam in ein Krankenhaus.

Gegen den mutmaßlichen Täter wurde am Mittwoch nach Polizeiangaben Haftbefehl wegen räuberischen Diebstahls und gefährlicher Körperverletzung erlassen. Ermittlungen hätten ergeben, dass der 16-Jährige womöglich kurz vor der Tat an der Reeperbahn eine weitere Frau im Hauptbahnhof angegriffen hatte. Die Polizei suchte dafür Zeugen.

Hinweise nimmt sie unter Tel. 040/4286-56789 entgegen.

von dpa/shz.de

erstellt am 18.Jan.2017 | 18:12 Uhr

