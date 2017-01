Strumflutwarnung: Lübeck ist auf Hochwasser vorbereitet

Lübeck (ots) - Bis zu 1,5 Meter über dem mittleren Wasserstand -

keine erheblichen Auswirkungen Das Bundesamt für Seeschifffahrt und

Hydrographie (BSH) warnt für die deutsche Ostseeküste vor der Gefahr

einer Sturmflut. Mittwochabend werden im gesamten Küstenbereich

Wasserstände bis 1,5 Meter über dem mittleren Wasserstand erwartet.

Voraussichtlich gegen Mitternacht von Mittwoch auf Donnerstag (4./5.

Januar 2017) soll der höchste Pegelstand erreicht werden. Die

Hansestadt Lübeck rechnet jedoch aufgrund des vorhergesagten

Pegelstandes nicht mit erheblichen Auswirkungen. Im Rahmen des

Hochwasseralarmplans überwacht die Feuerwehr der Hansestadt Lübeck

die aktuelle Entwicklung. Derzeit werden seitens der Experten

Überflutungen im Bereich der Obertrave, der Uferkanten entlang der

Kanaltrave in den Naturschutzgebieten sowie der Strände (Stadt- und

Priwallseite) und möglicherweise der Travepromenade im Stadtteil

Travemünde erwartet. Je nach Entwicklung werden die Stufen des

Hochwasseralarmplans so angepasst, dass eine rechtzeitige Information

an die Bevölkerung erfolgt. Im ersten Schritt wird dies der Hinweis

sein, dass die Parkfläche im Bereich der Obertrave auf der

Altstadtinsel geräumt werden muss. Aktuelle Informationen zur

Entwicklung der Wasserstände sind im Internet abrufbar:



- Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie unter



www.sturmflutwarnungen.de



- Hochwasser-Sturmflut Informationen des Landes SH unter



www.umweltdaten.landsh.de/public/hsi/pegelmap.html Für Bürgerinnen

und Bürger der Hansestadt Lübeck hat die Feuerwehr Wissenswertes und

Hinweise zum Verhalten bei Hochwasser auf ihren Internetseiten

veröffentlicht: www.feuerwehr.luebeck.de/hochwasser.html









