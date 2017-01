Schornsteinbrand in Kiel Ellerbek ruft die Feuerwehr auf den Plan

Kiel (ots) - Am Samstag Abend um 22.30Uhr bemerkte ein

Streifenwagen der Polizei Funkenflug aus einem Schornstein einer

Doppelhaushälfte in Kiel Ellerbek. Die hinzugezogenen Einsatzkräfte

der Berufsfeuerwehr Kiel und der Freiwilligen Feuerwehr Dietrichsdorf

kontrollierten den Zug des Schornsteins unter umluftunabhängigem

Atemschutz. Die Feuerwehr kehrte den Schornstein und konnte nach

einer Stunde Feuer aus melden. Die Bewohner kehrten in ihr Haus

zurück. Der Schornstein wurde bei dem Feuer in Mitleidenschaft

gezogen und ein Feuerungsverbot für den Kaminofen ausgesprochen.

Insgesamt waren 30 Einsatzkräfte für die Dauer des Einsatzes

gebunden.









Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Kiel

Lagedienstführer

Telefon: 0431 / 5905 - 0

Fax: 0431 / 5905 - 147



Original-Content von: Feuerwehr Kiel, übermittelt durch news aktuell

