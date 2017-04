Quickborn: Feuerwehr rettet Gebäude

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Pinneberg (ots) -



Datum: Sonntag, 30. April 2017, 13:31 Uhr +++ Einsatzort:

Quickborn, Habichtshorst +++ Einsatz: Feuer, Standard (FEU)



Quickborn - Ein Gartenfeuer und ein brennender Baum gab für die

Feuerwehr Quickborn am Sonntagmittag Anlass zur Alarmierung. Als die

20 Einsatzkräfte um Wehrführer und Einsatzleiter Wido Schön im

Falkengrund schließlich eintrafen, hatte das Feuer bereits einen

Schuppen und ein Brennholzlager erfasst. Das Feuer hat sich somit auf

eine Fläche von circa 15 Quadratmetern ausgebreitet und in dem Holz

viel Energie gefunden. Das unmittelbar angrenzende Einfamilienhaus

war durch das Feuer stark gefährdet.



Schön ließ sofort einen Löschangriff mit zwei handgeführten

Strahlrohren unter schweren Atemschutz vortragen. Die insgesamt vier

Atemschutztrupps kühlten zuerst das Gebäude, insbesondere die

hölzerne Dachkante. Diese hat sich durch das Feuer bereits stark

erhitzt.



Nach einer Stunde war das Feuer gelöscht, das Brennholz und die

Reste des Schuppens auseinandergezogen - so konnten die

Feuerwehrleute alle Brandnester freilegen und schließlich ablöschen.

Um ein erneutes Aufflammen zu verhindern wurde ein Schaumteppich

ausgelegt.



Die Polizei hat vor Ort bereits die Ermittlungen zur Brandursache

eingeleitet.



Kräfte FF Quickborn: 20 mit ELW 1, HLF 20/16, LF 20/16, GW-A, MTW

Polizei: 2 mit FuStW Einsatzleiter: Oberbrandmeister Wido Schön,

Wehrführer FF Quickborn









Rückfragen bitte an:



Kreisfeuerwehrverband Pinneberg

Kreispressesprecher

Torben Fehrs

Telefon/Mobil: 0176 345 24 393

E-Mail: torben.fehrs@kfv-pinneberg.de



Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Pinneberg, übermittelt durch news aktuell