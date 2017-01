Mehrere Verletzte nach CO-Vergiftung

Kiel (ots) - Heute Nacht gegen 3:28 Uhr wurde aufgrund eines

gemeldeten internistischen Notfalls ein Rettungswagen der

Berufsfeuerwehr Kiel in den Landecker Weg in Elmschenhagen gerufen.



Vor Ort stellte die Besatzung des Rettungswagens aufgrund

mitgeführter Messgeräte fest, dass in dem betroffenen Reihenhaus eine

hohe Kohlenmonoxid-Konzentration vorlag. Kohlenmonoxid (CO) ist ein

farb- und geruchloses Gas, welches bei hohen Konzentrationen tödlich

wirken kann. Es entsteht unter anderem in defekten Heizungsanlagen.



Da sich mehrere Personen in dem Haus aufhielten, die Ursache der

CO-Konzentration unklar war und mehrere Bewohner des Hauses bereits

deutliche Vergiftungssymptome aufwiesen, wurden weitere Feuerwehr-

und Rettungsdienstkräfte nachalarmiert.



Insgesamt mussten sechs Bewohner des Hauses sowie ein

Besatzungsmitglied des ersteintreffenden Rettungswagens zur weiteren

Untersuchung und Versorgung in Kieler Krankenhäuser transportiert

werden. Das Haus wurde durch die Feuerwehr belüftet. Die Ursache für

den CO-Austritt wird noch ermittelt. Die Heizung wurde vorsorglich

außer Betrieb genommen.



Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr Kiel, die Freiwillige

Feuerwehr Elmschenhagen, ein Notwarzt und vier Rettungswagen,

insgesamt waren über 40 Einsatzkräfte vor Ort.









Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Kiel

Lagedienstführer

Telefon: 0431 / 5905 - 0

Fax: 0431 / 5905 - 147



Original-Content von: Feuerwehr Kiel, übermittelt durch news aktuell

