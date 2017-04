LKW fährt auf der A 226 in Stauende

Lübeck (ots) - Am 25.04.2017 wurde die Feuerwehr Lübeck zu einem

Verkehrsunfall auf der A226 in Fahrtrichtung Travemünde nach Lübeck

alarmiert. In Höhe der dortigen Eisenbahnbahnbrücke ist aus bislang

noch zu klärenden Gründen ein mit Kies beladener LKW in ein Stauende

aufgefahren.



Insgesamt waren an dem Unfall vier LKW und ein PKW beteiligt. Vier

Personen wurden durch den Unfall verletzt. Drei davon mussten mit

Rettungswagen in die umliegenden Krankenhäuser gefahren werden.



Das Führerhaus des aufgefahrenen LKW fing sofort Feuer. Der Fahrer

war eingeklemmt und konnte sich nicht eigenständig aus der Zwangslage

befreien. Die ersteintreffenden Einsatzkräfte der Feuerwehr und

Ersthelfer weiterer LKW Fahrer konnten mit Feuerlöschern das Feuer

soweit unter Kontrolle bringen, bis der eingeklemmte Fahrer durch

nachrückende Einsatzkräfte der Feuerwache 3 befreit werden konnte.



Der Fahrer erlitt durch den Unfall schwerste Brandverletzungen und

wurde mit einem Rettungswagen in die Lübecker Uniklinik gefahren.



Der mit Kies beladene Lastkraftwagen fuhr zuvor auf einen davor

befindlichen PKW auf, bevor dieser dann in den Anhänger des davor

befindlichen LKW zum Stehen kam. Durch die Wucht des Aufpralls wurde

der PKW auf die Überholspur geschleudert und nicht unter den LKW

Anhänger eingeklemmt.



Die PKW-Fahrerin war somit nicht eingeklemmt und augenscheinlich

auch nur leicht verletzt. Sie konnte durch die Einsatzkräfte der

Feuerwehr und Rettungsdienst medizinisch erstversorgt werden, bevor

sie dann mit einem weiteren Rettungswagen in ein Lübecker Krankenhaus

gefahren wurde.



Im zweiten LKW erlitten der Beifahrer eine Knieverletzung und der

Fahrer einen Schock. Sie mussten ebenfalls medizinisch versorgt

werden.



Bei den weiteren verwickelten Fahrzeugen blieb es bei

Blechschäden.



Für die Zeit des Lösch- und Rettungseinsatzes wurden die A226 und

die über der Unfallstelle befindliche Eisenbahnbrücke gesperrt.



An der Einsatzstelle waren rund 60 Einsatzkräfte der Feuerwehr und

des Rettungsdienstes beteiligt. In den Einsatz waren die Feuerwachen

1, 2 und 3 sowie die Freiwilligen Feuerwehren Dänischburg, Siems, Bad

Schwartau und Sereetz eingebunden.









