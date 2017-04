Land investiert in den Katastrophenschutz - Wichtiges Signal für das Ehrenamt und den Schutz der Bevölkerung

Kiel (ots) - Das Landeskabinett hat heute (25.4.2017) beschlossen,

den Investitionsstau bei überalterten Fahrzeugen des

Katastrophenschutzes bis 2027 abzubauen. Schwerpunktmäßig sollen 52

Löschfahrzeuge, 15 Fahrzeuge zur Technischen Hilfeleistung und 15

Notstromanhänger im Gesamtbeschaffungswert von 24,36 Millionen Euro

für die Feuerwehren beschafft werden. Dazu kommen weitere Fahrzeuge

für unterschiedlichste Fachdienste und Aufgaben.



Der Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein begrüßt diesen

Beschluss. "Das ist ein starkes Bekenntnis für das Ehrenamt, das die

Hauptlast trägt, wenn der Katastrophenschutz gefordert wird", sagt

Landesbrandmeister Detlef Radtke. "Lange hat der

Landesfeuerwehr-verband Schleswig-Holstein zusammen mit seinem

Mitgliedsverbänden für diese Investitio-nen geworben und unsere

konstruktiven Vorschläge sind nun in die strategische Neuausrich-tung

des Katastrophenschutzes eingeflossen. Es ist jetzt die große Chance

gegeben, Be-schaffung, Ausbildung und Einsatzplanung zu

harmonisieren." Sogenannte Katastrophenlagen ereilen

Schleswig-Holstein allein schon durch seine geografische Lage

zwischen zwei Meeren häufiger als andere Länder. Aber auch die

Elbeflut, unkalkulierbare Starkwetterlagen oder auch großflächige

Stromausfälle fordern Freiwillige Feuerwehren und andere Einheiten

über deren örtliche Zuständigkeit hinaus.



Der Landesfeuerwehrverband hofft, dass diese richtungsweisende

Entscheidung auch über den angekündigten Zehn-Jahres-Zeitraum hinaus

für die Landespolitik bindend ist. "Dass ab 2028 jährlich zwei

Millionen Euro zur Verfügung stehen sollen, ist zwar eine

Verdoppelung der heutigen Mittel. Es gilt aber zu beobachten, ob

diese Mittel auch angesichts immer neuer Herausforderungen wie z.B.

flächendeckende Störungen der Infrastruktur, auskömmlich sind.

"Katastrophenlagen wird es immer geben. Modernes und effektives

Einsatzgerät schafft nicht nur Sicherheit für die Bevölkerung sondern

ist auch ein wichtiger Motivationsfaktor für die Ehrenamtler, die ja

in Zukunft sicher auch nicht mehr werden - aber ohne die nichts

geht", so Radtke.









