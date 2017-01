Feuerwehren verzeichnen relativ ruhigen Jahreswechsel

Kiel (ots) - Der Jahreswechsel bescherte den Feuerwehren in

Schleswig-Holstein zwar auch dieses Mal wieder reichlich Arbeit -

dennoch kann von einer eher entspannten Lage gesprochen werden. Nach

der Auswertung der ersten Leitstellenberichte, kam es bislang zu rund

200 Feuerwehreinsätzen im ganzen Land. Bei der überwiegenden Anzahl

der durch Silvesterfeuerwerk verursachten Brände blieb es bei

geringem Sachschaden. Ausnahme: In Kleve (Kreis Dithmarschen) brennt

am Neujahrsmorgen ein Reetdachhaus nieder. Von Schwerverletzten durch

unsachgemäßen Feuerwerksgebrauch liegen bislang keine Berichte vor.

Dennoch gab es Arbeit genug für die knapp 1400 Freiwilligen

Feuerwehren und vier Berufsfeuerwehren im Land.



Die Leitstelle Nord in Harrisle meldete für die Kreise

Nordfriesland, Schleswig-Flensburg und die Stadt Flensburg insgesamt

37 Brandeinsätze. Die größten Feuer brachen in Sörup (Tannenbaum im

Wintergarten) und in Flensburg (Brand eines Segelbootes im

Gaslegerhafen) aus. In Harrislee setzte vermutlich eine

Silvesterra-kete einen Stoffbelag auf einem Balkon im 3. Obergeschoss

in Brand. Hier rückte auch die Drehleiter der Berufsfeuerwehr

Flensburg an. Der Schaden blieb aber auch hier gering. In Flensburg

brannte ein Motorrad und das Feuer drohte auf ein Haus überzugreifen.

Kleinere Einsätze werden zudem aus Ringsberg, Hürup, Husum und

Breklum gemeldet.



Die Leitstelle Mitte verzeichnete für die Bereiche Kiel,

Rendsburg-Eckernförde und Plön 40 Feuerwehreinsätze - davon allein 27

in der Landeshauptstadt. Dabei handelete es sich durchweg um

Kleineinsätze wie Mülltonnenbrände. Ein Leitstellenmitarbeiter sprach

von der ruhigsten Silvesternacht seit Jahren.



Die Leitstelle West meldete für die Kreise Dithmarschen, Pinneberg

und Steinburg insgesamt 37 Feuerwehreinsätze - das Groß mit 29 im

Kreis Pinneberg. In Dithmar-schen kam es dagegen gleich zu zwei

größeren Schadensfeuern. Am frühen Morgen brannte ein Reetdachhaus in

Kleve nieder. Zehn Wehren kämpfen bei Morgengrauen immer noch gegen

die Flammen und versuchen ein Nachbarhaus zu schützen. In

Hedwigenkoog bei Büsum brannte um 2:09 Uhr ein Anbau und das Feuer

griff auf das Wohnhaus über. Drei Wehren waren gute drei Stunden im

Einsatz und konnten das Haus retten. Kleinbrände werden u.a. aus

Pinneberg, Elmshorn, Uetersen und Lägerdorf gemeldet. Sechsmal

rückten im Kreis Pinneberg Wehren zu ausgelösten Brandmeldeanlagen

aus, die vermutlich durch offene Fenster auf den Rauch von

Silvesterfeuerwerk folgerichtig reagierten.



"Ziemlich entspannt" war aus der Leitstelle Holstein für den Kreis

Segeberg zu hö-ren. 28 durchweg kleine Feuerwehreinsätze wurden hier

verzeichnet - darunter mehrere brennende Müllcontainer und auch hier

mehrere Brandmeldeanlagen.



Die Leitstelle Süd für die Kreise Herzogtum Lauenburg, Stormarn

und Osthol-stein vermeldet insgesamt 44 Brandeinsätze. Der größte

Einsatz lief in Pansdorf, wo es zu einem Kellerbrand kleineren

Ausmaßes kam. Jedoch erlitt eine schwangere Hausbewohnerin eine

Kreislaufschwäche und musste rettungsdienstlich betreut werden. Für

alle drei Kreise zählten die Disponenten 24 Mülleimer- und

Containerbrände und zehnmal mussten brennende Hecken oder Bäume

gelöscht werden.



In Lübeck musste die Feuerwehr 14mal zu Kleinbränden ausrücken.

Einziger Aufreger dort: Eine verirrte Rakete auf einem Balkon, die

einen kleinen Schmorbrand auslöste. Ansonsten spricht die Leitstelle

ausschließlich von Mülleimer- und Containerbränden.



In Neumünster hatte die Feuerwehr sieben Einsätze abzuarbeiten.

Auch hier war ein Balkonbrand das größte Ereignis - allerdings auch

ohne große Folgen - so wie auch die restlichen Mülleimer- und

Containerbrände. Bei einem Verkehrsunfall am Morgen prallte ein PKW

gegen eine Laterne. Der Fahrer wurde leicht verletzt.









Rückfragen bitte an:



Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein

Holger Bauer

Pressesprecher

Telefon: 0431 / 603 2195

Mobil: 0177 / 2745486

E-Mail: bauer@lfv-sh.de

http://www.lfv-sh.de



Original-Content von: Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein, übermittelt durch news aktuell

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen

Senden

Mailen