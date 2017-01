Feuerwehren begrüßen Investition in effektivere Gefahrenwarnung

Kiel (ots) - Die Ankündigung des Ministeriums für Inneres und

Bundesangelegenheiten des Landes Schleswig-Holstein (MIB) in ein

modulares Warnsystem zu investieren und alle Rettungsleitstellen des

Landes damit auszurüsten, wird von den Feuerwehren des Landes

ausdrücklich begrüßt.



"Um im Gefahrenfall, beispielsweise bei drohenden Unwetterlagen,

die Bevölkerung möglichst schnell und flächendeckend zu informieren,

bedarf es heute mehr als nur einer Radiodurchsage oder der Sirene",

sagt der stellv. Landesverbandsvorsitzende Dr. Ralf Kirchhoff. Das

Radio ist nicht immer eingeschaltet oder in der Nähe und die Sirene

ist schon lange nicht mehr flächendeckend im Lande vorhanden - auch

wenn hier und da wieder ein Umdenken zu dieser klassischen Warnart

zu beobachten ist.



Daher sei das modulare Warnsystem (Mowa) ein hervorragendes

Instrument, da sich hierüber auch App-Alarme unterschiedlicher

Anbieter regionsgenau aufs Smartphone übertragen lassen. Daneben

werden zeitgleich die "Klassiker" wie Radio-Durchsagen veranlasst und

Sirenen gesteuert. Somit werden zeitgleich alle technischen

Möglichkeiten bedient, um möglichst schnell und möglichst viele

Menschen in Gefährdungsbereichen zu erreichen.



Noch in diesem Jahr, so das MIB, sollen alle Rettungsleitstellen

des Landes mit dem System ausgerüstet werden.



Das Thema bekam eine aktuelle Bedeutung beim Ostsee-Hochwasser

Anfang des Jahres. Dabei klagten die Feuerwehren in und um Lübeck

über eine erschreckende Desinformation vieler Bürger, die trotz

breiter Pressearbeit nichts von der drohenden Hochwassergefahr

wussten und entsprechend keine Vorbeugemaßnahmen an ihren

Wohngebäuden getroffen hatten.



Dadurch stiegen die nötigen Hilfeleistungseinsätze der überwiegend

ehrenamtlich tätigen Feuerwehren an. Beispielsweise mussten

zahlreiche Keller leergepumpt werden, die eigentlich mit mobilen

Hochwasserschutzeinrichtungen hätten versehen werden können.



"Mit dem modularen Warnsystem lassen sich somit nicht nur Schäden

an Eigentum verhindern sondern auch die Belastung unserer

ehrenamtlichen Einsatzkräfte reduzieren", so Ralf Kirchhoff vom

Landesfeuerwehrverband.









Rückfragen bitte an:



Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein

Holger Bauer

Pressesprecher

Telefon: 0431 / 603 2195

Mobil: 0177 / 2745486

E-Mail: bauer@lfv-sh.de

http://www.lfv-sh.de



Original-Content von: Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein, übermittelt durch news aktuell

