Feuer in einem Mehrfamilienhaus, Kiel, Saarbrückenstr. 179a

Kiel (ots) - Am Neujahrsabend gegen 18:00 Uhr brannte es in der

Saarbrückenstr. 179a im Eingangsbereich eines Mehrfamilienhauses.

Dadurch bedingt waren einige Bewohner nicht mehr in der Lage das Haus

zu verlassen. Durch die Feuerwehr konnten 6 Frauen, 2 Männer und ein

Kleinkind gerettet bzw. in Sicherheit gebracht werden. Diese wurden

alle durch den Rettungsdienst mit dem Verdacht einer

Rauchgasintoxikation gesichtet und betreut, konnten aber von dort,

ohne weitere Abklärung in einer Klinik, entlassen werden. Das Feuer

im Haus konnte schnell gelöscht werden, wobei das Haus aber nicht

mehr bewohnbar ist. Alle Personen konnten privat untergebracht

werden. Zeitweise war die angrenzende Bahnstrecke zur Sicherung der

Rettungsarbeiten für den Bahnverkehr gesperrt. Eingesetzt waren neben

dem Löschzug der Hauptfeuerwache, Gerätewagen-Atemschutz und

Arbeitswagen, die Freiwillige Feuerwehr Russee, 4 Rettungswagen und

ein Notarzteinsatzfahrzeug, sowie der Organisatorische Leiter

Rettungsdienst. Der Direktionsdienst der Berufsfeuerwehr Kiel hatte

die Leitung der Einsatzstelle übernommen.









Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Kiel

Lagedienstführer

Telefon: 0431 / 5905 - 0

Fax: 0431 / 5905 - 147



Original-Content von: Feuerwehr Kiel, übermittelt durch news aktuell

