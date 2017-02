11.2. Feuerwehren öffenen ihre Tote Tag des offenen Feuerwehrhauses - Aktion startet in die 3 .Runde, Feuerwehren rufen zum mitmachen auf

1 von 1 1 von 1

Husum (ots) -



Die Idee stammt vom Amtswehrführer des Amtes Landschaft Sylt,

Andreas Petersen aus Kampen, kreisweit an einem Tag Werbung für den

Dienst in der Feuerwehr zu machen. Die Aktion startet am kommenden

Samstag den 11.02. zum dritten mal, viele Wehren in Nordfriesland

machen mit und zeigen den interessierten Besuchern was sich hinter

dem Begriff Feuerwehr versteckt, wie einfach es für jeden ist, sich

in der Feuerwehr zu engagieren. Warum es wichtig ist, sich in der

Feuerwehr zu engagieren erklärt Kreisbrandmeister Christian

Albertsen: "Stellen sie sich vor, sie sind in Not, wissen sich nicht

anders zu helfen als den Notruf "112" zu wählen, und keiner kommt.

Ich möchte mir diese Situation für mich selbst nicht vorstellen. Es

muss nicht das brennende Haus oder der Verkehrsunfall sein, es gibt

genug andere Situationen bei denen die Hilfe der Feuerwehr gerufen

wird. Das alles auf freiwilliger Basis, die Mitglieder der

Freiwilligen Feuerwehren machen das aus Überzeugung aus

Eigenerfahrung oder halt einfach aus Hilfsbereitschaft." Im Kreis

Nordfriesland sind zur Zeit 5.411 Personen Mitglied in den 130

Freiwilligen und 2 Pflichtfeuerwehren. Die Frauen haben einen Anteil

von 6,7 %, das Durchschnittsalter der Feuerwehrmitglieder beträgt

40,3 Jahre. Somit sind 3,3 % der Nordfriesen Mitglied in einer

Feuerwehr, "Wir werden zukünftig das an Hilfe bekommen, was wir

selber bereit sind an Hilfe zu geben," erklärt Albertsen weiter. Ein

großer Teil der aktiven Mitglieder kommt aus der Jugendfeuerwehr,

dafür sind wir sehr dankbar, aber hier ist auch eine Ungewissheit ob

sie bleiben, ich denke da nur an zukünftige Arbeitsplätze,

Familiengründung, Interessen und Wertewandel, alles Faktoren die auch

in die Zukunft der Feuerwehren mit einbezogen werden müssen.

Arbeitsplätze weiter weg vom Wohnort, Zweitjobs, beide Partner

arbeiten und die Zunahme an einer Vielzahl an Freizeitaktivitäten und

-möglichkeiten runden es ab. Demographischer Wandel? Bei 3,3 % der

Bevölkerung Nordfrieslands kann es nicht das Hauptproblem sein. "Es

ist wohl eher die Bequemlichkeit, man muss ja nur auf dem Handy 4

Knöpfe ( 1, 1, 2 und "wählen") drücken und die Hilfe kommt, wozu sich

also selbst engagieren und Arbeit davon haben, " mahnt Albertsen. Das

"mal eben dem anderen helfen" ist leider in Vergessenheit geraten.

Die Aktion wird wie im letzten Jahr auch wieder durch Plakate

unterstützt. "Die Kameradin Yasmin Bielfeld von der Freiwilligen

Feuerwehr Tönning hat uns bei der Erstellung tatkräftig unterstützt,

dafür sind wir sehr dankbar" ergänzt Albertsen. Da der 11.02. in

diesem Jahr auf einen Samstag fällt und wir uns in der Zeit der

Feuerwehrfeste und Jahreshauptversammlungen befinden ist die Resonanz

der teilnehmenden Wehren geringer als im letzten Jahr. Ein Besuch der

jeweiligen Feuerwehr kann auch an anderen Tagen erfolgen, viele

Wehren verfügen über einen Internetauftritt bzw. sind auf Facebook

vertreten wo man nähere Informationen zu den Dienstabenden erhalten

kann.



Folgende Wehren nehmen teil: Amt Nordsee-Treene Friedrichstadt

Koldenbüttel Mildstedt Rantrum Seeth Winnert Wittbek Nordstrand



Amt Eiderstedt St. Peter-Ording Oldenswort Tating Tetenbüll

Tönning



Amt Viöl Haselund Hoxtrup Oster-Ohrstedt Schwesing Sollwitt-Pobüll

Wester-Ohrstedt



Amt Südtondern

Achtrup

Humptrup (17:00 - 21:00 Uhr)

Galmsbüll (17:00 - !9:00 Uhr)

Leck (10:00 - 14:00 Uhr)

Oster-Schnatebüll Klintum

Stadum (14:30 - 17:00 Uhr)

Süderlügum (17:00 - 21:00 Uhr)



Amt Landschaft Sylt Kampen









Rückfragen bitte an:



Kreisfeuerwehrverband Nordfriesland

Pressesprecher

Christian Albertsen

Telefon: +49 172 450 21 68



E-Mail: christian.albertsen@kfv-nf.de

www.kfv-nf.de



Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Nordfriesland, übermittelt durch news aktuell