Bad Segeberg : Feuer in Wohnhaus am Vitalia Seehotel: Feuerwehr rettet Bewohner mit Drehleitern

Bad Segeberg | Dunkle Rauchschwaden stiegen am frühen Montagnachmittag aus dem Wohngebäude neben dem Vitalia Seehotel in Bad Segeberg. Ursache hinter dem Brand in der Straße „Am Kurpark“ soll ein Kurzschluss in einem Verteilerkasten in einem unteren Stockwerk gewesen sein. Im Technikraum im 1. Obergeschoss entstand ein Vollbrand.

Die Feuerwehr rückte aus, um ein Ausbreiten des Feuers zu verhindern. Sie evakuierte das erste Obergeschoss. Der an den Brandherd angrenzende Flur war sehr stark verraucht, so dass die Bewohner nur über Drehleitern gerettet werden konnten.

Wie die Polizei berichtet, wurde eine 44-jährige Bewohnerin verletzt. Zu Beginn der Rettungsarbeiten sei sie vermutlich vom zweiten Obergeschoss auf ein davor liegendes Flachdach gesprungen. Die Verletzungen seien aber nicht lebensgefährlich, berichtet die Polizei. Eine 28-Jährige aus Hamburg zog sich eine Rauchgasvergiftung zu. Die beiden Frauen wurden in ein Krankenhaus verbracht. Außerdem erlitten sieben weitere Hausbewohner eine leichte Rauchgasvergiftung und wurden im Rettungswagen behandelt.



In dem Haus wurde zu der Zeit Renovierungsarbeiten durchgeführt, eine genaue Brandursache steht aber noch nicht fest. Das Feuer ist unter Kontrolle, der Einsatz dauert Stand 16:50 Uhr aber noch an.

erstellt am 06.Feb.2017 | 17:35 Uhr

