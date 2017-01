Feuerwerk in Dänemark : Christiansfeld: Feuerwehrmann sitzt auf 32.000 illegalen Böllern

1 von 1 Foto: Imago Schöning 1 von 1

Christiansfeld | Eine Polizeipatrouille ist in Christiansfeld auf 32.000 illegale Böller gestoßen. Gelagert hatte die Feuerwerkskörper ein 41-jähriges Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Tyrstrup in seinem Haus. Das berichtet „Jydske Vestkysten“ am Dienstag. Bei den explosiven Fundstücken handelt es sich um kleine „Kanonenschläge“. Durch einen Tipp war die Polizei bereits im November darauf aufmerksam gemacht worden, dass es in der nordschleswigschen Stadt, deren Kern UNESCO Weltkulturerbe ist, illegale Umschlagsplätze für Knaller gibt. Die Razzia wurde bereits am 20. November durchgeführt.

Der Wachenleiter der freiwilligen Feuerwehr Tyrstrup, Jan E. Lind, bestätigte gegenüber der Zeitung, dass es sich bei dem 41-Jährigen um einen Kameraden von ihm handelt. Ob er Zukunft noch auf die ehrenamtlichen Dienste des Beschuldigten zurückgreifen werde, darauf wollte er keine Antwort geben. Aktuell erstellt die Polizei eine Gefährdungsbeurteilung. Es soll herausgefunden werden, wie gefährlich die Kanonenschläge sind und welchen Schaden sie hätten anrichten können. Danach wird sich entscheiden, ob der Feuerwehrmann mit einer empfindlichen Geldstrafe davonkommt oder ob ihm gar Schlimmeres blüht.

Die Polizei in Süddänemark hatte ihre Antennen vor dem Jahreswechsel ganz besonders auf Feuerwerkskriminalität ausgerichtet. In Dänemark ist es grundsätzlich verboten, Knallkörper aus dem Ausland einzuführen. Einzig in zugelassenen Geschäften in Dänemark darf Feuerwerk gekauft werden, auf dem das SIK- oder das CE-Siegel vermerkt sein muss. Viele der illegalen Feuerwerkskörper in Dänemark werden allerdings nicht importiert, sondern in Dänemark produziert – häufig in entlegenen Ställen und ähnlichen Anlagen. Wo die Fundstücke von Christiansfeld herstammen, ist noch nicht bekannt.

von shz.de, nordschleswiger.dk

erstellt am 03.Jan.2017 | 11:25 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen